Transfer offiziell: Aleksa Terzic wechselt von Salzburg zu Frosinone

Der serbische Linksverteidiger kehrt nach Italien zurüc – Foto: FC Red Bull Salzburg

Terzic kam im Sommer 2023 aus Florenz nach Salzburg und unterschrieb damals einen Vertrag bis Juni 2028. Für die Roten Bullen absolvierte der Linksfuß seither insgesamt 87 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und zwölf Assists gelangen. Dabei kam er sowohl in der ADMIRAL Bundesliga und im UNIQA ÖFB Cup als auch auf internationaler Bühne in der UEFA Champions League sowie in der UEFA Europa League zum Einsatz.

Der serbische A-Teamspieler setzt seine Karriere nunmehr bei Frosinone Calcio fort und nimmt eine neue Herausforderung in Italien an.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Aleksa hat in seiner Zeit bei uns immer wieder gezeigt, welche Qualitäten er mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seinem linken Fuß mitbringt. Für ihn ergibt sich nun die Möglichkeit, nach Italien zurückzukehren und dort eine neue Aufgabe anzunehmen. Wir bedanken uns bei Aleksa für seinen Einsatz im Trikot des FC Red Bull Salzburg und wünschen ihm für seinen weiteren Weg bei Frosinone Calcio alles Gute und viel Erfolg!“