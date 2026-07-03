Transfer-Offensive: Wülfrath holt drei Ex-Regionalligaspieler Nach dem bitteren Abstieg in die Bezirksliga setzt der 1. FC Wülfrath mit drei Transfers ein klares Statement für die kommende Spielzeit. von Tristan Benten · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Beric schließt sich Wülfrath – Foto: Markus Becker

Mit einem Hattrick-Transfer setzt der 1. FC Wülfrath eine klare Richtung für die kommende Saison fest. Jan-Steffen Maier, Hasan Ülker und Vedran Beric wechseln zum Bezirksligisten. Alle drei Akteure bringen mindestens Regionalliga-Erfahrung mit sich und sollen der Mannschaft von Beginn an helfen.

Drei Transfercoups Nach nur einem Jahr in der Landesliga ging es für den 1. FC Wülfrath zurück in die Bezirksliga. Trotz eines Sieges am letzten Spieltag gegen den Meister 1. Spvg. Solingen Wald 03 musste die Mannschaft von Cheftrainer Joscha Weber den Abstieg hinnehmen. Für einen möglichen Wiederaufstieg wurde die Vereinsführung nun auf dem Transfermarkt aktiv. Vom Oberliga-Aufsteiger Solingen Wald wechselt Abwehrchef Beric nach Wülfrath. Zudem entschieden sich Meier und Ülker für einen Transfer von RW Wülfrath zum konkurrierenden FC.

Beric agierte schon in der U19 Bundesliga für den Wuppertaler SV. Insgesamt kommt der mittlerweile 29-Jährige auf 60 Regionalliga-Einsätze für den SV Straelen und die SSVg Velbert. Hinzu kommen noch 80 Oberliga-Duelle. Aber auch Meier kann Viertliga-Erfahrungen vorweisen. Der 34-Jährige kam in 213 für den Wuppertaler SV, den FC Schalke 04 II, die SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiss Essen zum Einsatz. In Gelsenkirchen konnte er dabei mit der Schalke-Legende Gerald Asamoah zusammen agieren. Erfahrung aus Liga drei Erfahrung über der Regionalliga hinaus weist allerdings Ülker vor. Der Mittelfeldakteur spielte zwar nie in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands, agierte allerdings beim F.C. Hansa Rostock in elf 3. Liga-Partien. In diesen Spielen gelang ihm ein Treffer gegen den Hallescher FC. In den vergangenen drei Spielzeiten glänzte der 31-Jährige zudem mit 26 Treffern und 35 Vorlagen in 71 Bezirksliga-Duellen.