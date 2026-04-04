Transfer-Offensive in Lendersdorf: Mittelrheinliga-Quartett kommt Alemannia Lendersdorf angelt sich vier Akteure der Sportfreunde Düren und Torwart Max Rogge. von red / PM · 04.04.2026, 09:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alemannia Lendersdorf

Am Wehr werden für die kommende Spielzeit Nägel mit Köpfen gemacht. Alemannia Lendersdorf, aktuell Tabellenfünfter unter Trainer Christopher Kall, rüstet personell auf. Mit gleich vier Spielern vom Mittelrheinligisten Sportfreunde Düren und einem neuen Rückhalt zwischen den Pfosten setzt der SCA ein deutliches Ausrufezeichen an die Konkurrenz.

Nach dem Aufstieg im Jahr 2024 hat sich die Alemannia fest in der Bezirksliga etabliert. Mit 36 Punkten belegt man derzeit einen starken fünften Rang, wobei der Rückstand auf den zweiten Platz nur sieben Zähler beträgt. Um in der neuen Saison den nächsten Schritt zu machen, bedient sich der Verein nun großzügig beim Nachbarn Sportfreunde Düren. Erfahrung und Torgefahr von den Sportfreunden Besonders der Wechsel von Dominik Klepgen lässt aufhorchen. Der 33-Jährige verlässt die Sportfreunde nach zehn Jahren, in denen er den Weg von der Bezirksliga bis hoch in die Mittelrheinliga mitgegangen ist. Mit der Empfehlung von 104 Toren und 71 Assists in 267 Spielen bringt er enorme Qualität mit.

„Domi ist ein erfahrener Spieler, der charakterlich sowie sportlich absolut zu unserem Team und Verein passt. Er spielt seit Jahren auf einem Top-Niveau und kommt nun nach langjährigen Stationen in Arnoldsweiler und Düren nach Lendersdorf. Wir freuen uns sehr auf seine Qualität und seine Persönlichkeit“, heißt es vonseiten des Vereins. Ebenfalls von den Sportfreunden kommt Mittelfeld-Stratege Tobias Frohn (31). Der SCA zeigt sich erleichtert über die Zusage des erfahrenen Routiniers: „Wir sind sehr glücklich, dass der Transfer endlich geklappt hat. Wir kennen Tobi bereits seit Jahren und schätzen seine menschliche Art. Wir freuen uns auf einen erfahrenen Mittelfeldstrategen, der unser Team und den Verein bereichert.“