Transfer-Offensive in Lendersdorf: Mittelrheinliga-Quartett kommt

Am Wehr werden für die kommende Spielzeit Nägel mit Köpfen gemacht. Alemannia Lendersdorf, aktuell Tabellenfünfter unter Trainer Christopher Kall, rüstet personell auf. Mit gleich vier Spielern vom Mittelrheinligisten Sportfreunde Düren und einem neuen Rückhalt zwischen den Pfosten setzt der SCA ein deutliches Ausrufezeichen an die Konkurrenz.
Nach dem Aufstieg im Jahr 2024 hat sich die Alemannia fest in der Bezirksliga etabliert. Mit 36 Punkten belegt man derzeit einen starken fünften Rang, wobei der Rückstand auf den zweiten Platz nur sieben Zähler beträgt. Um in der neuen Saison den nächsten Schritt zu machen, bedient sich der Verein nun großzügig beim Nachbarn Sportfreunde Düren.
Besonders der Wechsel von Dominik Klepgen lässt aufhorchen. Der 33-Jährige verlässt die Sportfreunde nach zehn Jahren, in denen er den Weg von der Bezirksliga bis hoch in die Mittelrheinliga mitgegangen ist. Mit der Empfehlung von 104 Toren und 71 Assists in 267 Spielen bringt er enorme Qualität mit.
„Domi ist ein erfahrener Spieler, der charakterlich sowie sportlich absolut zu unserem Team und Verein passt. Er spielt seit Jahren auf einem Top-Niveau und kommt nun nach langjährigen Stationen in Arnoldsweiler und Düren nach Lendersdorf. Wir freuen uns sehr auf seine Qualität und seine Persönlichkeit“, heißt es vonseiten des Vereins.
Ebenfalls von den Sportfreunden kommt Mittelfeld-Stratege Tobias Frohn (31). Der SCA zeigt sich erleichtert über die Zusage des erfahrenen Routiniers: „Wir sind sehr glücklich, dass der Transfer endlich geklappt hat. Wir kennen Tobi bereits seit Jahren und schätzen seine menschliche Art. Wir freuen uns auf einen erfahrenen Mittelfeldstrategen, der unser Team und den Verein bereichert.“
Für die Offensive wurde zudem Niclas Mandelartz (23) verpflichtet, der in dieser Mittelrheinliga-Saison bereits 19 Einsätze verbuchen konnte. Er soll künftig mit der Rückennummer 29 auf Torejagd gehen. Der Verein betont: „Niclas Mandelartz hat mit 23 Jahren bereits über mehrere Spielzeiten seine besondere Qualität nachgewiesen. Als Torschütze überzeugt er genauso wie als Vorbereiter. Seine Fähigkeiten und Mentalität machen ihn zu einem absoluten Gewinn für unsere Mannschaft.“
Abgerundet wird das Paket von den Sportfreunden durch den 19-jährigen Defensivspieler Luca Bergstreiser. „Mit Luca konnten wir nach einigen Gesprächen und mit einem Jahr Verzögerung einen jungen, talentierten Abwehrspieler verpflichten. Wir haben seine Entwicklung bereits beim FCD verfolgt und freuen uns, dass es nun geklappt hat. Er passt zu unserem Team und soll bei uns die nächsten Schritte seiner Entwicklung machen“, so die Lendersdorfer Verantwortlichen.
Bereits vorab stand fest, dass sich der SCA auch auf der Torhüterposition verstärkt. Vom Ligakonkurrenten Viktoria Birkesdorf wechselt der 21-jährige Max Rogge nach Lendersdorf. Rogge, der beim 1. FC Düren ausgebildet wurde, bringt trotz seines jungen Alters bereits Landesligaerfahrung mit. Der Verein freut sich auf einen ehrgeizigen Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Max Rogge einen weiteren Transfer mit Blick auf die Zukunft umsetzen konnten. Er ist ein vielversprechender junger Torhüter, sehr ehrgeizig und hat großes Potenzial. Max ist ein Torwart, der von seiner menschlichen und sportlichen Art sehr gut zum SCA passt.“
Mit Julio Pereira Oliveira, der den entgegengesetzten Weg zu den Sportfreunden geht, Marlon Köller (Alemannia Lendersdorf II) und Tim Braun (Umzug) stehen derzeit drei Abgänge fest.