Transfer-Offensive in Hillfrath: Germania rüstet mit Trio weiter auf

Während die aktuelle Saison noch voll im Gange ist, herrscht hinter den Kulissen von Germania Hilfrath weiter Hochbetrieb. Nach Nico Sodekamp, Ibrahim Karpuz und Jeremy Labas hat die Germania nun erneut zugeschlagen. Gleich drei Transfers machte Hilfrath offiziell.
Im Tor setzen die Hilfrather auf ein langfristiges Projekt. Mit dem 19-Jährigen Erik Engel konnte eines der vielversprechendsten Torwarttalente der Region verpflichtet werden. Engel wechselt von Viktoria Doveren zur Germania und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine bemerkenswerte Präsenz mit. Die sportliche Leitung um Trainer Nils Brandt lässt keine Zweifel an der Wertschätzung für den Neuzugang: Man sieht in ihm ein „Riesentorwarttalent", das gezielt und ohne unnötigen Druck entwickelt werden soll. Der Plan ist klar definiert: Engel soll zunächst hinter dem erfahrenen Stammtorhüter Oliver Mobers reifen und von dessen Routine im Training profitieren. Perspektivisch ist er jedoch fest als Nachfolger im Tor eingeplant. Mit der Unterstützung von Torwarttrainer Sieb Dijkstra will man Engel in de kommenden Jahren zur neuen Nummer eins formen.
Für die Offensive konnte die Germania mit Luis Mankartz einen Spieler gewinnen, der perfekt in das Anforderungsprofil für die Außenbahnen passt. Der 22-Jährige kommt vom SV Falke Bergrath und gilt als ausgewiesener Spezialist für das Eins-gegen-Eins. Mankartz fühlt sich auf der linken Außenbahnen am wohlsten, kann jedoch dank seiner Flexibilität beide Flügel besetzen. Neben seinen sportlichen Qualitäten − insbesondere seiner Schnelligkeit und Torgefahr − bringt der Wechsel auch eine emotionale Komponente mit sich. Sein Vater, Alex Kristl, ist im Verein kein Unbekannter und war vor vielen Jahren bereits als Trainer für die Germania tätig. Nun schließt sich der Kreis, und der Sohn tritt an, um die gegnerischen Abwehrreihen in Hilfrath vor große Herausforderungen zu stellen. Der Verein verspricht sich von Mankartz eine deutliche Belebung des Angriffsspiels und eine wichtige Rolle in der sportlichen Weiterentwicklung des Teams.
Die wohl emotionalste Nachricht ist jedoch die Rückkehr von Bünyamin Efe. Nach einem einjährigen Intermezzo bei Ay-Yildiz Spor Hückelhoven kehrt der 35-Jährige Routinier dorthin zurück, wo er über 13 Jahre lang das Gesicht der Mannschaft prägte. Für Efe ist es eine Heimkehr zu seinem Stammverein, bei dem er sportlich wie menschlich tiefe Spuren hinterlassen hat. „Bünyamin ist ein echter Germania-Spieler. Er kennt den Verein in- und auswendig", heißt es aus in einer Vereinsmitteilung der Germania. Obwohl im Herbst seiner Karriere wird Efe nicht nur als Ergänzung gesehen, sondern als wichtige Verstärkung, die mit Spielintelligenz und Führungsqualität vorangehen soll. In einer Mannschaft, die durch Talente wie Engel und Mankartz verjüngt wird, soll Efe den nötigen Rückhalt und die nötige Ruhe auf dem Platz garantieren.