Transfer-Offensive in Hillfrath: Germania rüstet mit Trio weiter auf

Bünyamin Efe, Luis Mankartz und Erik Engel verstärken Germania Hilfahrt. – Foto: Ay-Yildizspor, Kotowski, Mones

Neues Talent zwischen den Pfosten

Im Tor setzen die Hilfrather auf ein langfristiges Projekt. Mit dem 19-Jährigen Erik Engel konnte eines der vielversprechendsten Torwarttalente der Region verpflichtet werden. Engel wechselt von Viktoria Doveren zur Germania und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine bemerkenswerte Präsenz mit. Die sportliche Leitung um Trainer Nils Brandt lässt keine Zweifel an der Wertschätzung für den Neuzugang: Man sieht in ihm ein „Riesentorwarttalent", das gezielt und ohne unnötigen Druck entwickelt werden soll. Der Plan ist klar definiert: Engel soll zunächst hinter dem erfahrenen Stammtorhüter Oliver Mobers reifen und von dessen Routine im Training profitieren. Perspektivisch ist er jedoch fest als Nachfolger im Tor eingeplant. Mit der Unterstützung von Torwarttrainer Sieb Dijkstra will man Engel in de kommenden Jahren zur neuen Nummer eins formen.

Dynamik für die Offensive

Für die Offensive konnte die Germania mit Luis Mankartz einen Spieler gewinnen, der perfekt in das Anforderungsprofil für die Außenbahnen passt. Der 22-Jährige kommt vom SV Falke Bergrath und gilt als ausgewiesener Spezialist für das Eins-gegen-Eins. Mankartz fühlt sich auf der linken Außenbahnen am wohlsten, kann jedoch dank seiner Flexibilität beide Flügel besetzen. Neben seinen sportlichen Qualitäten − insbesondere seiner Schnelligkeit und Torgefahr − bringt der Wechsel auch eine emotionale Komponente mit sich. Sein Vater, Alex Kristl, ist im Verein kein Unbekannter und war vor vielen Jahren bereits als Trainer für die Germania tätig. Nun schließt sich der Kreis, und der Sohn tritt an, um die gegnerischen Abwehrreihen in Hilfrath vor große Herausforderungen zu stellen. Der Verein verspricht sich von Mankartz eine deutliche Belebung des Angriffsspiels und eine wichtige Rolle in der sportlichen Weiterentwicklung des Teams.