Transfer-Offensive für die Bezirksliga: Olching geht mit neun Neuzugängen in die neue Saison

In gut einer Woche beginnt für den SC Olching die Bezirksliga-Spielzeit. Der Kader wird dann ein anderes Gesicht haben als noch in der Vorsaison.

Olching – Die Tränen des Abstiegs sind beim SC Olching getrocknet. In gut einer Woche geht's für die Amperstädter nach neun Jahren in der Landesliga nun wieder eine Etage tiefer in der Bezirksliga um Punkte. Und das mit einem leicht veränderten Kader.

Den insgesamt sechs, teils schmerzhaften Abgängen – Paul Niehaus, Agon Bashota, Quirin Luff, Ruben Milla Nava, Marius Müller, Banipal Alskandar (Kasten) – stehen insgesamt neun Zugänge – Adnan Ribo, Connor Punzelt, Omer Grbic, Marcel Kemmerer, Alexander Masel, Maximilian Sporbert, Paul Rietschel, Elias Scheichlarabadi sowie Patrick Huljina – gegenüber. „Wir wollen uns breiter aufstellen“, begründete Cheftrainer Felix Mayer die Transferoffensive.

Dreikampf um die Torhüter-Position

Mit Marcel Kemmerer und Alexander Masel holten die Olchinger gleich zwei Torhüter ins Team. Masel (27) spielte zuletzt in Oberfranken und ist zugezogen, Kemmerer (25) kam vom SV Günding. Mayer erhofft sich einen offenen Dreikampf zwischen den beiden Neuen und Platzhirsch Maximilian Hoffmann um den Platz zwischen den Pfosten.

Vom Kreisligisten SC Maisach kommt Adnan Ribo (22). „Ihn hatte ich schon länger im Visier“, meinte Mayer. „Ado bringt eine unbekümmerte Spielweise und eine gewisse Geschwindigkeit mit.“ Etwas Anlaufzeit benötigte Omer Grbic (24). Der in der Jugend bei Jahn Regensburg ausgebildete Bosnier trat zuletzt aus beruflichen Gründen kürzer und spielte beim Kreisklassisten TSV Pentenried. „Mittlerweile befindet er sich auf einem Top-Level“, sagte Mayer. Einiges an Bezirksliga-Erfahrung bringt auch Patrick Huljina mit. Der 28-Jährige kommt vom Nord-Bezirksligisten BC Attaching.

Vier Youngster mit großem Potenzial

Die vier Youngster Scheichlarabadi (18), Punzelt (19), Sporbert (19) und Rietschel (18) sind nicht nur da, um den Kader aufzufüllen, sagte Mayer. „Alle haben ein großes Potenzial. Wir haben schon auch eine gewisse Erwartungshaltung an sie. Wir, aber auch sie, müssen geduldig sein.“ In der Vorbereitung kamen alle zu ihren Einsätzen. Scheichlarabadi und Sporbert kommen aus der U19 des SV Aubing, Punzelt aus der U19 des SC Unterpfaffenhofen und Rietschel aus dem eigenen Olchinger Nachwuchs. „Auch hier wollen wir die Durchlässigkeit fördern“, meinte Mayer.

Beim Thema Saisonziel hält sich der 29-jährige Übungsleiter bedeckt. Grundsätzlich wolle man jedes Spiel gewinnen. „Wir müssen uns aber auch die Zeit geben, in der Liga anzukommen.“ Der Start jedenfalls hat es direkt in sich. Zum Auftakt geht's zum alten Rivalen TSV Gilching (25. Juli), eine Woche später steigt das große Stadtderby gegen Aufsteiger TSV Geiselbullach (2. August). Mayer: „Ein cooler Start.“ Manager Waldemar Pöllner gibt derweil das obere Tabellendrittel als Ziel aus. Wichtig sei es, so Pöllner, gut in die Saison zu starten. (Dirk Schiffner)