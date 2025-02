Transfer-Offensive: Eintracht Landshut verstärkt sich gehörig

Der FC Eintracht Landshut geht mit einer schweren Hypothek in die Restrückrunde der Bezirksliga West. Der Rangvorletzte hat schon sechs Zähler Rückstand zum rettenden Ufer, auch zu Relegationszone fehlen bereits fünf Punkte. Dennoch haben sich die Mannen aus der Bezirkshauptstadt noch lange nicht aufgegeben und gehen mit einigen Neuverpflichtungen in die elf verbleibenden Partien. Namhaftester Transfer ist zweifelsohne Tony Livancic, der in Bosnien 149 Erstliga-Einsätze hatte und dabei zehn Treffer erzielte. Der 30-Jährige verzeichnete in seiner Laufbahn außerdem Zweitliga-Stationen in Kroatien und Slowenien.

"Tony ist ein guter Kumpel unseres Verteidigers Ivan Livaja. Über ihn ist der Kontakt zustande gekommen und wir sind glücklich, dass wir diesen Transfer realisieren konnten. Wir bekommen einen sehr guten und erfahrenen Spieler, der unsere Offensive beleben wird", sagt Eintracht-Manager Armon Ljevo, der sich zudem über die Zusagen von Rückkehrer Jasmin Emini (TSV Neustadt / Donau), Alem Suljic (FC Ergolding II), Altin Gashi (Albanien) und Philip Müller (zuletzt vereinslos) freuen kann. Letztgenannter kickte unter anderem im NLZ des SSV Jahn Regensburg, ehe es ihn zum FC Dingolfing und später zur SpVgg Landshut zog. Nach einem einjährigen England-Aufenthalt möchte der 23-Jährige wieder voll angreifen. Bereits im Herbst stellte Muhamet Krasniqui sein Können unter Beweis, erzielte in zehn Partien zwei Treffer. Mittlerweile steht fest, dass der technisch versierte Mittelfeldmann der Eintracht weiter zur Verfügung steht.







"Durch die Neuzugänge ist unser Kader sowohl quantitativ wie auch qualitativ besser geworden. Wir haben uns gezielt verstärkt und nun einen ganz anderen Konkurrenzkampf als zuvor. Das soll sich leistungsmäßig bezahlt machen", hofft Funktionär Ljevo, der aber nicht blauäugig an die Mission Klassenerhalt rangeht: "Die ganze Situation ist nicht ohne. Wir müssen es schaffen, konstant zu punkten. Richtungsweisend sind die ersten fünf Partien im Frühjahr, in denen es ausnahmslos gegen direkten Abstiegsmitkonkurrenten geht. Die Stimmung bei uns ist aber sehr positiv, wir haben vollstes Vertrauen in unser Trainerteam und die Mannschaft. Wir werden alles probieren, um in der Bezirksliga zu bleiben. Zur Not auch über die Relegation."







Bereits länger steht fest, dass Chefanweiser Mario Bjelobrk und Co-Spielertrainer Valon Kastrati dem Verein über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Auch der Kern der aktuellen Truppe wird weiterhin für die Eintracht auflaufen. "Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben uns nahezu alle Spieler ihr Ja-Wort gegeben - unabhängig von unserer künftigen Ligenzugehörigkeit. Ein starkes Zeichen", freut sich Armon Ljevo.