Transfer-Offensive beim SV Duissern: Auch ein Ex-Profi kommt

Der SV Duissern ist auf Aufstiegskurs. Als Tabellenführer überwintert der Verein in der Kreisliga A Duisburg, im Winter hat er jetzt personell noch einmal nachgelegt. Gleich sechs neue Spieler hat der SVD in den Tagen vor Weihnachten vorgestellt, unter ihnen findet sich auch ein Ex-Profi. Gemeinsam mit Konstantin Nedic, Jan Frank, Ramon Brünglinghaus, Mohamed Magdi, Fares Alfandi und Kevin Kirchner soll der Aufstieg in die Bezirksliga am Ende der Saison gelingen.

Der wohl prominenteste Winter-Zugang ist Kevin Kirchner. Der 38-Jährige spielte unter anderem zwei Jahre in der ersten schweizerischen Liga, drei Jahre in der Serie B in Italien und kann auch in Deutschland auf reichlich Erfahrung in der Oberliga, Landes- sowie Bezirksliga zurückgreifen. Zuletzt stand er für Rot-Weiß Oberhausen II in der Kreisliga B auf dem Feld, konnte dort aufgrund einer Verletzung aber nur drei Spiele bestreiten, in denen ihm gleich drei Vorlagen gelangen.

"Kevin ist aber absolut noch nicht satt und wird seinerseits alles geben, um der Mannschaft weiterzuhelfen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Kevin einen erfahrenen und zentralen Spieler für uns gewinnen konnten", heißt es in der Pressemitteilung der Duisburger zur Verpflichtung. Kirchner selbst freut sich auf das Wiedersehen mit Freunden, mit denen "ich von klein auf schon auf der Straße gespielt habe".

Jeweils doppelt erhält Duissern Verstärkung vom FC Taxi und der Spvgg Meiderich 06/95. Jan Frank stand für Taxi in der Bezirksliga und der Kreisliga A zwischen den Pfosten. Er soll das bereits bestehende Torwart-Trio herausfordern. Mit Mohamed Magdi "gewinnen wir einen physisch starken Defensivspieler dazu, der sich auch immer wieder dynamisch in die Offensive mit einschaltet. Zudem passt er auch charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft."

Aus Meiderich wechselt der offensiv flexibel einsetzbare Konstantin Nedic in den Löwenkäfig. "Trotz seiner noch jungen 21 Jahre bringt er schon einiges an Erfahrung mit und wird bei uns bestimmt schnell ein wichtiger Faktor werden", erklärt der SVD. Unter anderem für den FSV Duisburg und die GSG Duisburg lief er bereits in der Bezirksliga auf. Mit ihm schließt sich auch Fares Alfandi dem A-Liga-Spitzenreiter an. Dass er in dieser Spielklasse Tore schießen kann, hat er besonders beim VfL Wedau unter Beweis gestellt.

Die Transfer-Offensive des Winters komplettiert Ramon Brünglinghaus. Der Bezirksliga-erfahrene Kicker "ist in der Defensive flexibel einsetzbar und wird unserer starken Defensive (die beste der Liga mit nur 16 Gegentoren) weitere Stabilität verleihen." Bereits im Sommer versuchten die Verantwortlichen des SVD, ihn zu verpflichten, mit einem halben Jahr Verspätung können sie nun Vollzug melden.

