Transfer-News: Regio-Erfahrung für Concordia Britz

Der spielintelligente Mittelfeldakteur soll dem Britzer Zentrum Stabilität, Übersicht und Ruhe am Ball verleihen. Zudem gilt er als Führungsspieler und wichtiger Ansprechpartner für die jüngeren Akteure im Kader.

Mit Tom Schmidt (31) gewinnt Britz einen zentralen Mittelfeldspieler, der reichlich Erfahrung aus höheren Ligen mitbringt. Schmidt spielte unter anderem für den FSV Union Fürstenwalde in der Regionalliga sowie in der Oberliga für Union Fürstenwalde und den Brandenburger SC Süd 05. Zuletzt war er für Hertha BSC III aktiv.

Rückkehrer Chris Schneider wieder in Schwarz-Gelb

Auch Chris Schneider kehrt zurück. Nach Stationen bei Stern Britz kommt der technisch starke und spielintelligente Offensivspieler gereift zurück zu seinem Jugendverein. Schneider bringt Erfahrung, Kreativität und Qualität im letzten Drittel mit und soll das Offensivspiel der Britzer beleben.

Kevin Langer feiert Comeback auf dem Flügel

Kurz vor Transferschluss machte Concordia Britz zudem die Rückkehr von Kevin Langer perfekt. Nach einer Pause und einer Zwischenstation in der Ü32 des TSV Mariendorf kehrt der Flügelspieler zurück, für den er bereits über 100 Pflichtspiele absolvierte. Trotz der Auszeit präsentiert sich Langer fit und soll mit Tempo und Erfahrung auf den Außenbahnen für neue Impulse sorgen.

Britz setzt auf Erfahrung und Identifikation

Mit Schmidt, Schneider und Langer verpflichtet Concordia Britz nicht nur Qualität, sondern auch Spieler mit Vereinsbezug und Führungsstärke. Die Mischung aus höherklassiger Erfahrung, Rückkehrern und Identifikationsfiguren könnte sich im Kampf um die oberen Plätze der Bezirksliga Staffel 3 als wichtiger Faktor erweisen.

