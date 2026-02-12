Transfer-News: Regio-Erfahrung für Concordia Britz

Der Tabellenfünfte Concordia Britz aus der Berliner Bezirksliga Staffel 3 stellt auf Social Media drei Neuzugänge vor. Einer von ihnen bringt Regionalliga-Erfahrung mit
Concordia Britz verstärkt sich dreifach – Regionalliga-Erfahrung für den Buschkrug
Der Tabellenfünfte der Bezirksliga Staffel 3, Concordia Britz, nutzt die Winterperiode für gezielte Verstärkungen und präsentiert gleich drei Neuzugänge für die Rückrunde. Besonders ein Transfer sorgt dabei für Aufmerksamkeit.
Tom Schmidt bringt höherklassige Erfahrung mit
Mit Tom Schmidt (31) gewinnt Britz einen zentralen Mittelfeldspieler, der reichlich Erfahrung aus höheren Ligen mitbringt. Schmidt spielte unter anderem für den FSV Union Fürstenwalde in der Regionalliga sowie in der Oberliga für Union Fürstenwalde und den Brandenburger SC Süd 05. Zuletzt war er für Hertha BSC III aktiv.
Der spielintelligente Mittelfeldakteur soll dem Britzer Zentrum Stabilität, Übersicht und Ruhe am Ball verleihen. Zudem gilt er als Führungsspieler und wichtiger Ansprechpartner für die jüngeren Akteure im Kader.
Rückkehrer Chris Schneider wieder in Schwarz-Gelb
Auch Chris Schneider kehrt zurück. Nach Stationen bei Stern Britz kommt der technisch starke und spielintelligente Offensivspieler gereift zurück zu seinem Jugendverein. Schneider bringt Erfahrung, Kreativität und Qualität im letzten Drittel mit und soll das Offensivspiel der Britzer beleben.
Kevin Langer feiert Comeback auf dem Flügel
Kurz vor Transferschluss machte Concordia Britz zudem die Rückkehr von Kevin Langer perfekt. Nach einer Pause und einer Zwischenstation in der Ü32 des TSV Mariendorf kehrt der Flügelspieler zurück, für den er bereits über 100 Pflichtspiele absolvierte. Trotz der Auszeit präsentiert sich Langer fit und soll mit Tempo und Erfahrung auf den Außenbahnen für neue Impulse sorgen.
Britz setzt auf Erfahrung und Identifikation
Mit Schmidt, Schneider und Langer verpflichtet Concordia Britz nicht nur Qualität, sondern auch Spieler mit Vereinsbezug und Führungsstärke. Die Mischung aus höherklassiger Erfahrung, Rückkehrern und Identifikationsfiguren könnte sich im Kampf um die oberen Plätze der Bezirksliga Staffel 3 als wichtiger Faktor erweisen.
