Transfer nach Belgien: Kayo verlässt den VfL Osnabrück

OH Leuven

Der VfL Osnabrück hat dem Wechsel von Bryang Kayo zum belgischen Erstligisten OH Leuven zugestimmt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler verlässt die Lila-Weißen nach nur einer Saison. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Kayo war im Sommer 2024 zunächst auf Leihbasis vom FC Ingolstadt nach Osnabrück gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der gebürtige US-Amerikaner 31 Drittligapartien (3 Tore, 1 Assist), zwei Einsätze im Landespokal (1 Tor) sowie ein Spiel im DFB-Pokal. Ende Mai zog der VfL die Option auf eine feste Verpflichtung, nun schließt sich Kayo dem belgischen Tabellenelften OH Leuven an.

„Wir haben nach der Anfrage aus Belgien die sportlichen und wirtschaftlichen Parameter eines Transfers von Bryang Kayo für uns intern bewertet und nach intensiven aber stets partnerschaftlichen und zielführenden Gesprächen mit OH Leuven dem Wechsel zugestimmt. Wir haben betont, dass Transfererlöse Teil unserer strategischen Überlegungen sind und freuen uns, dass wir für Bryang trotz unserer schwierigen sportlichen Saison ein solches Sprungbrett sein konnten. Wir wünschen ihm alles Gute für die weitere Zukunft und danken ihm für seinen Einsatz für den VfL“, erklärt Joe Enochs, Direktor Fußball beim VfL Osnabrück.