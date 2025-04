Transfer mit Oberliga-Erfahrung: Karim El Moumen verstärkt GSV Moers

Er durchlief die Nachwuchsleistungszentren des MSV Duisburg und von Rot-Weiß Oberhausen, bevor er sich in der Oberliga Niederrhein etablierte. In den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 absolvierte er insgesamt 57 Oberliga-Partien für Hamborn 07, in denen er mit seiner Stabilität, Übersicht und Zweikampfstärke glänzte. Ein Tor und sechs Assists unterstreichen zudem seine Qualitäten im Spiel nach vorne.

„Karim ist genau der Typ Spieler, den wir gesucht haben – erfahren und ruhig am Ball“, betont Trainer Dirk Warmann, Cheftrainer des GSV. „Seine Mentalität passt perfekt zu unserer Philosophie, auf und neben dem Platz. Dazu ist er menschlich ein absoluter Gewinn.“

Man sei überzeugt, dass die Kombination aus individueller Klasse und Charaktereigenschaften den Kader in der kommenden Saison nachhaltig stärken werde.

Auch Sportlicher Leiter Patrick Iwersen zeigt sich begeistert von der Verpflichtung:

„Es ist schön, auch den zweiten El Moumen in unseren Reihen zu haben ab dem kommenden Sommer. Karim wird uns enorm bereichern mit seiner Flexibilität und fußballerischen Klasse, um unsere Idee in der nächsten Spielzeit besser umzusetzen. Ein toller Transfer für uns in allen Bereichen. Ich freue mich sehr auf Karim und weiß, was wir erhalten werden ab dem kommenden Sommer.“