Transfer mit Ansage: TSV Mommenheim holt Espen Lautermann

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Bei Basara absolvierte Lautermann in der zurückliegenden Saison sechs Einsätze – auch weil er aus beruflichen Gründen drei Monate in Dortmund verbrachte. In der Vorsaison zählte er noch zu den Stammspielern, außerdem stehen in der Vita des 28 Jahre alten Verteidigers 21 Oberliga-Einsätze für den SV Gonsenheim und Hassia Bingen.