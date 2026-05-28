Transfer mit Ansage: TSV Mommenheim holt Espen Lautermann

Mommenheim. Der TSV Mommenheim hat einen Hammer-Transfer bekannt gegeben: Espen Lautermann wechselt von Verbandsligist Basara Mainz zum Bezirksliga-Siebten, wie TSV-Trainer Ricardo Baroli bestätigt. Eine Verpflichtung mit Ansage. „Es ist ein klares Zeichen an die Konkurrenz, dass wir die oberen vier Plätze in Angriff nehmen“, hat Baroli den Aufstieg im Blick.
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Bei Basara absolvierte Lautermann in der zurückliegenden Saison sechs Einsätze – auch weil er aus beruflichen Gründen drei Monate in Dortmund verbrachte. In der Vorsaison zählte er noch zu den Stammspielern, außerdem stehen in der Vita des 28 Jahre alten Verteidigers 21 Oberliga-Einsätze für den SV Gonsenheim und Hassia Bingen.
Baroli und Lautermann kennen sich aus gemeinsamen Basara-Zeiten. „Der Kontakt ist nie abgebrochen“, sagt der Coach. Nun möchte der linke Innenverteidiger aus beruflichen Gründen kürzertreten. Seine Stärken? Kopfbälle, wie Baroli findet. „Und technisch ist er sehr stark.“ Für den Trainer ist klar: „Er könnte ohne Probleme in jeder Verbandsliga-Mannschaft der Region spielen.“ Damit dürfte er auch ein wichtiger Baustein bei dem Bestreben, in der Bezirksliga oben mitzuspielen, sein.