Transfer-Kracher bei der Spvg Wesseling-Urfeld 19/46 e.V.

....................einen echten Transfer-COUP landete die Spvg Wesseling-Urfeld 19/46 e.V. mit der Verpflichtung des ehemaligen DFB Junioren-National- und Bundesligaspielers Hervenogi Unzola.

Mit Hervenogi Unzola kommt ein top ausgebildeter Ex-Bundesligaprofi nach Wesseling!

Der Ex-Dortmunder Verteidiger lief zuletzt 18 mal für die SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga West auf und verstärkt ab sofort den Kader des Traditionsvereins von der Jahnstraße.

Wir kennen Hervenogi noch aus der Vergangenheit. Er bringt Tempo und Biss mit und ist in der Defensive zudem flexibel einsetzbar. Er wollte gerne hier in der Region bleiben und zusammen mit seinem Bruder in einer Mannschaft spielen. Diese Möglichkeit konnten wir Ihnen bieten, dadurch hat sich für uns die Gelegenheit ergeben, ihn zu verpflichten, so der Sportliche Leiter und Sportvorstand Gaetano "Toni" Scolaro.

Unzola wurde in der Jugend von Bayer Leverkusen, Viktoria Köln und Borussia Dortmund ausgebildet. Beim BVB machte der Verteidiger in der damals noch drittklassigen Reserve der Borussia den Schritt in den Seniorenbereich. Von dort aus führte ihn sein Weg über die Sportfreunde Lotte, zum SC Verl und über Rot-Weiß-Essen zu Wattenscheid 09 . Insgesamt kommt Unzola bisher auf 217 Spiele, drei Drittligaeinsätze und sieben Partien für die Deutsche U18-Nationalmannschaft. "Der Verein hat mich überzeugt und auch die Möglichkeit, mit meinem Bruder Rolf in einer Mannschaft zu spielen. Daher freue ich mich sehr darauf, jetzt Teil des Teams und natürlich des Vereins zu sein“, so der Neuzugang Hervenogi Unzola.

Auch Trainer Dario Paradiso war super begeistert, als er über die Verpflichtung von Hervenogi Unzola in Kenntnis gesetzt wurde.

Sein Bruder Rolf spielte in der Jugend des Bonner SC sowie beim Verein Rhein-Süd.

zuletzt beim Verein SC Brühl 06/45 e.V. in der Bezirksliga Staffel 3.