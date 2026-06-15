Transfer in der Landesliga Nord: Burger BC 08 holt Max Neumann

Der talentierte Schlussmann war in der abgelaufenen Saison eine feste Größe im Kasten der Staßfurter und absolvierte 21 Partien in der Landesliga Nord. Trotz seines jungen Alters bringt Neumann bereits die nötige Konstanz und wertvolle Liga-Erfahrung mit an die Ihle. Seine fußballerischen Wurzeln liegen bei Union Schönebeck, wo er eine fundierte Ausbildung im Nachwuchsbereich genoss und unter anderem in der A-Jugend-Verbandsliga sowie in der Landesliga wertvolle Spielpraxis sammelte. Beim BBC 08 ist die Freude über den geglückten Transfer groß. Mit Neumann gewinnt der Verein einen ehrgeizigen und entwicklungsfähigen Torspieler, der den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten beleben und die Qualität des Kaders weiter steigern wird. Die Burger Verantwortlichen zeigen sich hochzufrieden, dass sich der umworbene Keeper für den Weg beim BBC entschieden hat, und blicken dem Trainingsauftakt mit großer Vorfreude entgegen.