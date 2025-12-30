Transfer-Hammer: Uzuner zurück beim BSV Hürtürkel

Berlin, 30. Dezember 2025 – Der BSV Hürtürkel sorgt pünktlich zum Jahreswechsel für ein dickes Ausrufezeichen. Mit Mehmet Uzuner wechselt einer der bekanntesten Stürmer des Berliner Amateurfußballs zurück an den Columbiadamm. Der 1,90 Meter große Mittelstürmer kommt vom Oberligisten S.D. Croatia und schließt sich dem BSV zum 01.01.2026 an – ein Transfer, der in der laufenden Winterpause seinesgleichen sucht.

Auch in der laufenden Saison stellte Uzuner seine Klasse erneut unter Beweis: In der Hinrunde der NOFV-Oberliga Nord erzielte er 5 Treffer in 9 Spielen, wofür er lediglich 506 Einsatzminuten benötigte. Eine Quote, die belegt, dass er auch auf höherem Niveau konstant Gefahr ausstrahlt.​

Ein Blick auf die Karrierezahlen von Mehmet Uzuner zeigt, warum dieser Wechsel als hochkarätig gilt. Der erfahrene Angreifer bringt eine beeindruckende Bilanz mit: Nachbereinigte Statistiken weisen ihn mit 410 Spielen und 430 Toren aus – Werte, die im Berliner Fußball nur selten erreicht werden. Dass einige Stationen, darunter seine Zeit bei Stern Britz (2010-2012), in den offiziellen Datenbanken noch unvollständig sind, ist bekannt; eine Aktualisierung durch das FuPa-Team ist bereits in Arbeit.​

Emotionale Rückkehr und ein eingelöstes Versprechen

Für Uzuner ist der Wechsel mehr als nur ein sportlicher Schritt. Er kehrt an eine vertraute Adresse zurück: Bereits in den Spielzeiten 2008/09 und 2009/10 trug er das Trikot des BSV Hürtürkel – es war der Startschuss für seine beeindruckende Laufbahn im Männerbereich.

Noch weiter zurück reicht jedoch eine besondere Verbindung: Schon in der B-Jugend spielte Uzuner gemeinsam mit Ömer Örs, der heute dem Vorstand des BSV angehört. Aus dieser Zeit entstand eine Freundschaft, die über viele Jahre hinweg Bestand hatte. Dass sich ihre Wege nun – beide gereift, beide mit Verantwortung – wieder am Columbiadamm kreuzen, verleiht diesem Transfer eine zusätzliche emotionale Tiefe.

Mehmet Uzuner selbst äußert sich begeistert über seine Rückkehr:

„Hier im Männerbereich hat für mich alles begonnen, deshalb schließt sich für mich ein Kreis. Das familiäre Umfeld beim BSV war ausschlaggebend für meine Entscheidung. Ich habe Ömer schon vor Jahren mein Wort gegeben, dass ich eines Tages zurückkehre – dieses Versprechen löse ich jetzt ein. Kurzfristig gilt mein voller Fokus dem Klassenerhalt. Aber ich bin hier, um etwas aufzubauen: Nächstes Jahr wollen wir oben angreifen und den Aufstieg ins Visier nehmen.“

Ein Signal an die Konkurrenz

Mit Mehmet Uzuner gewinnt der BSV Hürtürkel nicht nur physische Präsenz im Strafraum, sondern eine eingebaute Torgarantie. Seine Erfahrung, seine Robustheit und seine Abschlussstärke machen ihn zu einem zentralen Baustein für die Rückrunde. Wenn er seine Treffsicherheit erneut unter Beweis stellt, dürfen sich die Fans auf eine spannende und torreiche zweite Saisonhälfte freuen.

Der BSV Hürtürkel heißt Mehmet Uzuner herzlich willkommen zurück am Columbiadamm und wünscht ihm viel Erfolg und vor allem Gesundheit für die Rückrunde!