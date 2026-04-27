Transfer-Hammer: SV Nord-Lerchenau verpflichtet Nico Karger „Können Historisches schaffen“ von Michel Guddat · Heute, 17:04 Uhr · 0 Leser

Nico Karger (l.) und Felix Kirmeyer freuen sich auf die kommende Saison. – Foto: SV München Nord-Lerchenau

Hammer-Transfer in den Wochen der Entscheidung: Der SV München Nord-Lerchenau verkündet den Transfer von Ex-Profi Nico Karger.

Diese Personalie hat es in sich. Mit Nico Karger verpflichtet der SV Nord-Lerchenau einen Spieler der Extraklasse. Erst kürzlich veröffentlichte der FC Pipinsried, dass der Bayernligist und der Ex-Löwe getrennte Wege gehen. Nur wenige Stunden später ist klar, wohin es den Top-Stürmer zieht: zum SV Nord-Lerchenau. Der Tabellenführer der Bezirksliga Nord läutet damit eine womöglich historische Woche gebührend ein. Hammer-Transfer: SV München Nord-Lerchenau verpflichtet Nico Karger Für Karger ist es ein bewusster Schritt, und das aus einem sehr persönlichen Grund: Karger wird erneut Vater und möchte mehr Rücksicht auf sein Familienleben nehmen.

Felix Kirmeyer, Sportlicher Leiter des SV Nord-Lerchenau, zeigt sich begeistert vom Neuzugang. „Es ist ein geiler Transfer. Ich kenne Nico schon über zehn Jahre über meinen Bruder. Wir sind gut befreundet. Ich habe ihn in den vergangenen Jahren schon gefragt – aber da war es noch zu früh“, so Kirmeyer gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Nico ist weiterhin sehr ambitioniert und hat Bock. Er kennt viele Leute aus der Mannschaft und wäre auch ligaunabhängig gekommen.“ Ein entscheidender Faktor waren für Karger zudem die Trainer des Tabellenführers: „Großen Dank an unsere Trainer Peter Zeussel und Karl-Heinz Lappe, die einen super Job machen und die Liga rocken – und das mit ihrer ersten Trainerstation und vielen Eigengewächsen.“