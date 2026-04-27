Transfer-Hammer: SV Nord-Lerchenau verpflichtet Nico Karger

Hammer-Transfer in den Wochen der Entscheidung: Der SV München Nord-Lerchenau verkündet den Transfer von Ex-Profi Nico Karger.
Diese Personalie hat es in sich. Mit Nico Karger verpflichtet der SV Nord-Lerchenau einen Spieler der Extraklasse. Erst kürzlich veröffentlichte der FC Pipinsried, dass der Bayernligist und der Ex-Löwe getrennte Wege gehen. Nur wenige Stunden später ist klar, wohin es den Top-Stürmer zieht: zum SV Nord-Lerchenau. Der Tabellenführer der Bezirksliga Nord läutet damit eine womöglich historische Woche gebührend ein.
Für Karger ist es ein bewusster Schritt, und das aus einem sehr persönlichen Grund: Karger wird erneut Vater und möchte mehr Rücksicht auf sein Familienleben nehmen.
Felix Kirmeyer, Sportlicher Leiter des SV Nord-Lerchenau, zeigt sich begeistert vom Neuzugang. „Es ist ein geiler Transfer. Ich kenne Nico schon über zehn Jahre über meinen Bruder. Wir sind gut befreundet. Ich habe ihn in den vergangenen Jahren schon gefragt – aber da war es noch zu früh“, so Kirmeyer gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Nico ist weiterhin sehr ambitioniert und hat Bock. Er kennt viele Leute aus der Mannschaft und wäre auch ligaunabhängig gekommen.“
Ein entscheidender Faktor waren für Karger zudem die Trainer des Tabellenführers: „Großen Dank an unsere Trainer Peter Zeussel und Karl-Heinz Lappe, die einen super Job machen und die Liga rocken – und das mit ihrer ersten Trainerstation und vielen Eigengewächsen.“
Sieben Punkte Vorsprung, dazu noch ein Spiel in der Hinterhand: Der Wechsel fällt in eine ganz besondere Phase beim SV Nord-Lerchenau. Als souveräner Tabellenführer der Bezirksliga Nord stehen die Münchner kurz vor dem erstmaligen Aufstieg in die Landesliga – dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte.
Schon am Donnerstag könnte es so weit sein: Beim Auswärtsspiel in Langengeisling hat das Team um Top-Torjäger Dominik Besel (24 Treffer) die Chance, den Aufstieg perfekt zu machen. Vorausgesetzt, Verfolger ASV Dachau patzt am Vortag gegen Palzing. „Die Stimmung ist natürlich super, wir freuen uns alle auf das Spiel. Wir können am Donnerstag in Langengeisling Historisches schaffen – den ersten Landesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Wir fahren mit einem Doppeldeckerbus zum Auswärtsspiel“, sagt Kirmeyer, in der Hoffnung, mit den mitgereisten Fans die Meisterschaft und damit den vorzeitigen Aufstieg zu feiern.
Im Doppeldecker nach Geisling – das ist kein alltäglicher Anblick im Münchner Amateurfußball. Doch der SV Nord-Lerchenau ist gerade auch kein alltäglicher Verein. Und mit Nico Karger an Bord soll der nächste Schritt mit bayernligaerprobter Qualität angegangen werden. (mg)