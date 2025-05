Transfer-Hammer perfekt: Auch Volland-Kumpel kehrt zu 1860 München zurück

München – Nächste Rückholaktion geglückt: Nach Kevin Volland und Kilian Jakob kehrt auch Florian Niederlechner im Sommer zum TSV 1860 München zurück. Das gab der Verein am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Der ehemalige Jugendspieler der Löwen kommt ablösefrei von Hertha BSC.

Florian Niederlechner wechselte bereits im Alter von 12 Jahren zum TSV 1860. Nach vier Jahren zog es den gebürtigen Ebersberger zum TSV Ebersberg.

Für Mainz 05, den SC Freiburg, den FC Augsburg und Hertha BSC lief der 34-Jährige insgesamt 197-mal in der 1. Bundesliga auf und erzielte dabei 45 Tore. In der laufenden Saison kommt er für die Berliner Hertha auf sechs Tore in der 2. Bundesliga und zwei im DFB-Pokal.