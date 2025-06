Transfer-Hammer im Tor: Kaan Gökcesin kommt zum Türkischen SV Düren!

Die SG Türkischer SV Düren kann den nächsten hochkarätigen Neuzugang vermelden: Mit Kaan Gökcesin schließt sich ein absoluter Top-Torwart dem Verein an. Der 25-jährige Schlussmann wechselt vom Mittelrheinligisten VfL Vichttal nach Düren und ist damit ein echtes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt!

Mit seiner Reaktionsschnelligkeit, starken Strafraumbeherrschung und lautstarken Präsenz ist Kaan ein Keeper, der nicht nur Sicherheit ausstrahlt, sondern auch Spiele entscheiden kann. In den vergangenen Jahren sammelte er zahlreiche Einsätze auf hohem Niveau in der Mittelrheinliga und bringt reichlich Erfahrung und Qualität mit an die Rur.