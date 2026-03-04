Transfer-Hammer! Gießelmann kehrt zum TSV Godshorn zurück

– Foto: Andreas Santner

Der TSV Godshorn aus der Landesliga Hannover vermeldet eine außergewöhnliche Personalie: Niko Gießelmann kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Der 32-Jährige wird in der Rückrunde wieder für die erste Mannschaft des Klubs vom Spielplatzweg auflaufen.

Gießelmann blickt auf eine lange Profikarriere zurück. Der Linksverteidiger absolvierte mehr als 300 Pflichtspiele in der ersten und zweiten Bundesliga, im DFB-Pokal sowie auf internationaler Bühne. Seine bekanntesten Stationen waren unter anderem Fortuna Düsseldorf und Union Berlin. Nun kehrt er an den Verein zurück, bei dem seine fußballerische Laufbahn einst begann.

Nach Angaben des Vereins war für Gießelmann klar, dass eine Rückkehr in den Amateurfußball nur beim TSV Godshorn infrage kommt. Der Verein betont die besondere Verbindung zwischen Spieler und Klub und spricht von einer Rückkehr zu den eigenen Wurzeln.