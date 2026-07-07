Transfer-Hammer: GAK 1902 verpflichtet Torhüter Cican Stanković Der GAK 1902 verpflichtet Cican Stanković. Der 33-jährige Torhüter unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027 und bringt die Erfahrung aus 348 Pflichtspielen, sechs österreichischen Meistertiteln und der Champions League mit nach Graz. von Grazer AK · Heute, 10:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: Grazer AK

Stanković zählt seit Jahren zu den erfahrensten Torhütern des österreichischen Fußballs. Seine prägendste Zeit erlebte er beim FC Red Bull Salzburg. Von 2015 bis 2021 wurde er dort sechsmal Meister und fünfmal Cupsieger. In diesen Jahren stand er in 152 Pflichtspielen im Salzburger Tor und blieb 57 Mal ohne Gegentor. Zweimal wurde er zu Österreichs Torhüter des Jahres gewählt, dazu sammelte er mit Salzburg Erfahrung in der Champions League.

2021 zog es Stanković ins Ausland zu AEK Athen. Mit dem griechischen Traditionsklub gewann er 2023 das Double aus Meisterschaft und Pokal. Für das österreichische Nationalteam bestritt er vier Länderspiele, sein Debüt gab er im September 2019. Begonnen hatte seine Laufbahn beim SV Horn und beim SV Grödig, mit dem ihm 2013 der Sprung in die Bundesliga gelang. In 127 seiner Pflichtspiele blieb sein Tor über die Jahre ohne Gegentor. In Graz trifft der Routinier nun auf eine neue Aufgabe. Beim GAK will Stanković seine Erfahrung einbringen und dem Team im Tor Halt geben.