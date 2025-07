Transfer-Hammer für den TuS – Diep und Sabbagh wechseln in die Bezirksliga

Rund vier Wochen vor dem Saisonstart hat der TuS Holzkirchen noch einmal kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Elias Schnier (Türk Gücü München U 19), Gilbert Diep (TSV 1860 München II), Fabio Sabbagh (SV Heimstetten) und Anton Deibele kommen gleich vier frische Akteure an die Haidstraße.

„Wir haben uns mit den Neuzugängen in der Breite und der Spitze hervorragend verstärkt“, findet TuS-Coach Orhan Akkurt. „Gerade die Erfahrung und Qualität von Fabio und Gilbert wird den jungen Spielern helfen, sich entsprechend zu entwickeln und als Mannschaft auch wieder ein Stück stärker zu machen.“ Mit Diep kehrt unter anderem ein alter Bekannter nach Holzkirchen zurück. Der Angreifer zog bereits in der Bayernliga-Saison 2018/19 in Holzkirchen seine Kreise. Damals erzielte er in 24 Partien neun Treffer.