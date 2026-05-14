Transfer-Hammer beim TSV Kronshagen:

V. l. - Jens Köhler, Teyi Lawson-Body, Laurynas Kulikas, Erdogan Cumur, Coskun Yamak. – Foto: TSV Kronshagen

Der TSV Kronshagen setzt mehr als ein dickes Ausrufezeichen für die kommende Landesliga-Spielzeit. Den Verantwortlichen des Tabellenzehnten ist es gelungen, zwei absolute Schwergewichte des regionalen Fußballs an den Suchsdorfer Weg zu lotsen. Mit Laurynas Kulikas von der Oberliga-Reserve von Holstein Kiel und Teyi „Cope“ Lawson-Body vom SC Comet Kiel verstärken künftig zwei erfahrene Akteure die Mannschaft von Cheftrainer Coskun Yamak und Co-Trainer Erdogan Cumur..

Die Freude über die Zusage des Duos ist beim Landesligisten riesig. Der sportliche Leiter Jens Köhler spart nicht mit Superlativen, wenn es um die Neuverpflichtungen geht:

Besonders die Rückkehr von Lawson-Body hat für den Verein eine emotionale Note. „Cope“ trug bereits in der A-Jugend das Trikot der Kronshagener, und die Verbindung zum Verein blieb über die Jahre bestehen. „Der Kontakt zu Cope ist nie abgerissen“, schildert Köhler die Hartnäckigkeit der Bemühungen. Lawson-Body, der beim SC Comet Kiel zuletzt als Allroundspieler und Leistungsträger glänzte, bringt wertvolle Erfahrung und Durchschlagskraft mit. U .a. spielte der Rechtsfuß beim TSV Schilksee in der Regionalliga.

Gemeinsame Torejagd zweier Freunde

Mit Laurynas Kulikas wechselt zudem einer der profiliertesten Stürmer Schleswig-Holsteins zum TSV. Mit der Erfahrung aus mehr als 200 Regionalliga-Einsätzen soll er der jungen Kronshagener Mannschaft die nötige Abgeklärtheit verleihen. Kulikas, der in seiner Karriere unter anderem für den VfB Lübeck und Holstein Kiel II auf Torejagd ging, ist ein klassischer Knipser mit enormer Physis.

Dass beide Spieler nun gemeinsam in Kronshagen auflaufen, ist kein Zufall. Kulikas und Lawson-Body verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Ihr ausdrücklicher Wunsch war es, noch einmal gemeinsam für denselben Verein auf dem Platz zu stehen und auf Torejagd zu gehen.

Leitwölfe für die jungen Talente

Neben der sportlichen Qualität sieht Jens Köhler in den beiden Neuzugängen vor allem wichtige Mentoren für den Kader. Der TSV Kronshagen verfolgt seit Jahren das Ziel, junge Talente zu fördern und zu integrieren.

„Wir sind sehr stolz, dass die beiden Topspieler uns für die nächste Saison zugesagt haben. Unser junges Team wird davon sehr profitieren“.

Mit diesem Transfer-Doppelpack unterstreicht der TSV Ambitionen in der Landesliga und schafft die Basis, um in der kommenden, der dritten nach dem Aufstieg, Saison eine bessere Rolle in der in der Landesliga Schleswig zu spielen..