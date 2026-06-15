Transfer-Hammer beim DJK Sportbund München Ost! 🚨

Der DJK Sportbund München Ost kann für die kommende Saison einen echten Hochkaräter begrüßen: Aldin Ahmetovic wechselt vom Landesliga-Aufsteiger TSV Planegg-Krailling zur DJK und wird künftig in der Kreisklasse auf Torejagd gehen.
Aldin kommt mit einer beeindruckenden Bilanz nach München Ost. In der Saison 2025/26 absolvierte er 21 Spiele für Planegg-Krailling, erzielte dabei 7 Tore und bereitete weitere 4 Treffer vor. Besonders in Erinnerung bleiben werden seine Leistungen in der Relegation: Sowohl gegen FC Aschheim als auch gegen SV Dornach traf Ahmetovic entscheidend und hatte damit großen Anteil am Aufstieg seines Teams in die Landesliga.
Der DJK Sportbund München Ost freut sich auf einen erfahrenen und torgefährlichen Offensivspieler, der mit seiner Qualität, Mentalität und Siegermentalität eine wichtige Verstärkung für die neue Saison darstellt.
Gleichzeitig gilt unser Dank dem TSV Planegg-Krailling für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen dem Verein nach dem verdienten Aufstieg viel Erfolg in der Landesliga und Aldins ehemaligen Mannschaftskollegen eine erfolgreiche Saison.
Herzlich willkommen beim DJK Sportbund München Ost, Aldin!
Wir freuen uns auf viele gemeinsame Erfolge.