Transfer-Hammer beim DJK Sportbund München Ost! 🚨

Der DJK Sportbund München Ost kann für die kommende Saison einen echten Hochkaräter begrüßen: Aldin Ahmetovic wechselt vom Landesliga-Aufsteiger TSV Planegg-Krailling zur DJK und wird künftig in der Kreisklasse auf Torejagd gehen.

Aldin kommt mit einer beeindruckenden Bilanz nach München Ost. In der Saison 2025/26 absolvierte er 21 Spiele für Planegg-Krailling, erzielte dabei 7 Tore und bereitete weitere 4 Treffer vor. Besonders in Erinnerung bleiben werden seine Leistungen in der Relegation: Sowohl gegen FC Aschheim als auch gegen SV Dornach traf Ahmetovic entscheidend und hatte damit großen Anteil am Aufstieg seines Teams in die Landesliga.