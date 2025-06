Transfer fix: Moreno Fell wechselt zur U23 von Mainz 05

Mainz/Gau-Odernheim. Fabio Moreno Fell und der FSV Mainz 05. Was schon länger gemunkelt wurde, ist nach Informationen dieser Redaktion nun offiziell. Der Top-Torjäger des TSV Gau-Odernheim hat bei Mainz 05 II unterschrieben und geht ab kommender Saison in der Regionalliga Südwest auf Torejagd.

Ein Deal, der für beide Parteien Sinn ergibt. Die U23 der 05er vermisste in der vergangenen Spielzeit sehnsüchtig einen Goalgetter. Und Moreno Fell empfahl sich durch seine 50 Tore in 30 Verbandsliga-Spielen für Höheres, schoss sich regelrecht in die Notizblöcke hochklassiger Vereine.



Dem frischgebackenen Oberliga-Aufsteiger TSV Gau-Odernheim tut der Abgang des 25-Jährigen weh. „Es ist ein sehr großer Verlust für uns“, sagt TSV-Trainer Florian Diel. Doch der Coach weiß, dass der Wechsel seines ehemaligen Schützlings nun zur richtigen Zeit kommt: „Letztes Jahr gab es schon Rufe, er müsse wechseln, Gau-Odernheim verlassen. Ich denke, dass ihm das weitere Jahr bei uns noch sehr gutgetan hat. Wir sind als Verein stolz darauf, nach Leon Robinson, den zweiten Spieler in sehr hohe Gefilde gebracht zu haben. Jetzt wünschen wir ihm alles Gute für seine Karriere.“

Der FSV Mainz 05 hat den Transfer auf Anfrage dieser Redaktion noch nicht bestätigt.