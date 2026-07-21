Transfer fix: Angelo Gattermayer stürmt ab sofort für Hartberg

– Foto: TSV Egger Glas Hartberg

Zuletzt stand der variabel einsetzbare Offensivakteur zwei Saisonen beim Wolfsberger AC unter Vertrag. Zuvor spielte er für Amstetten, Mannheim und die Admira. In Hartberg ist der Name Gattermayer bestens bekannt: Im Cupfinale 2025 erzielte er den Goldtreffer für den WAC. Nun geht er für die Oststeirer auf Torejagd. Der Rechtsaußen kennt die Bundesliga bestens und kann bereits auf 70 Einsätze in der höchsten Spielklasse Österreichs zurückblicken.

Angelo Gattermayer: „Ich freue mich, hier zu sein. Der Verein hat sich seit der ersten Minute sehr viel Mühe gegeben und mir viel Wertschätzung gezeigt. Vor allem der Trainer Markus Schopp hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich mich für Hartberg entschieden habe. Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Mannschaft einiges erreichen können, und freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben mit Hartberg.“

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, dass wir Angelo in Hartberg begrüßen dürfen. Wir gewinnen einen Spieler, der in den letzten Saisonen sein großes Potenzial immer wieder bewiesen hat. Er ist in der Offensive polyvalent einsetzbar und bringt ein sehr wichtiges Spielerprofil mit, das uns im Offensivspiel noch flexibler machen wird.“