Transfer-Dreierpack: SC Wegberg mit Verstärkung aus der Landesliga

– Foto: SC Wegberg

Defensiv-Allrounder mit Offensivdrang

Mit der Verpflichtung des 31-jährigen Hickmann ist den Verantwortlichen des SC Wegberg ein echter Coup gelungen. Der erfahrene Abwehrspieler wechselt von Viktoria Doveren nach Wegberg. Der Linksfuß gilt als einer der zuverlässigsten Verteidiger der Region und bringt eine ordentliche Portion Erfahrung mit in die Mannschaft. Das Profil des Neuzugangs liest sich vielversprechend. Hickmann ist nicht nur für seine Zweikampfstärke und einen sauberen Spielaufbau bekannt, sondern verfügt auch über einen ausgeprägten Offensivdrang. „Er ist defensiv absolut zuverlässig – und immer mal für ein Tor gut“, heißt es vonseiten des Vereins. Damit bietet er dem Trainerteam ab der neuen Saison wertvolle zusätzliche Optionen, insbesondere durch seinen starken linken Fuß. Über seinen Wechsel und die kommenden Ziele äußert sich der 31-Jährige begeistert: „Ich habe mich total gefreut, noch mal die Möglichkeit zu bekommen, mit Simon und Kai zusammenzuspielen. Beim SC Wegberg haben wir uns sofort willkommen gefühlt! Ich habe eine riesige Vorfreude, die kommende Saison erfolgreich mit der ganzen Mannschaft zu bestreiten.“

Erfahrener Barth freut sich auf Wegberg

Neu im Team ist zudem der 34-jährige Kai Barth, der vom SV Brachelen zum SC Wegberg wechselt. Als erfahrener Mittelfeldallrounder bringt er Übersicht, Spielintelligenz und Einsatzfreude mit. Zu seinen Stärken zählen insbesondere der Spielaufbau und seine Zweikampfstärke. Für Barth war das Gesamtpaket in Wegberg ausschlaggebend: „Der Wechsel nach Wegberg ist für mich eine super Chance. Vor allem, weil ich dort mit sehr guten Freunden zusammen spielen darf. Die Gespräche mit den Trainern Maik und Jannik waren sehr gut und haben mich schnell überzeugt. Die schicke Anlage hat mir die Entscheidung dann auch noch erleichtert. Ich freue mich schon riesig darauf, mit dem ganzen Team Gas zu geben und gemeinsam erfolgreich zu sein“.