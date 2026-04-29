Transfer-Dreierpack: SC Wegberg mit Verstärkung aus der Landesliga

Der SC Wegberg treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran und setzt dabei auf bewährte Qualität. Wie der Verein nun offiziell bekannt gab, wechseln Julian Hickmann, Kai Barth und Simon Hetterle zur neuen Saison zum SC.
Mit der Verpflichtung des 31-jährigen Hickmann ist den Verantwortlichen des SC Wegberg ein echter Coup gelungen. Der erfahrene Abwehrspieler wechselt von Viktoria Doveren nach Wegberg. Der Linksfuß gilt als einer der zuverlässigsten Verteidiger der Region und bringt eine ordentliche Portion Erfahrung mit in die Mannschaft. Das Profil des Neuzugangs liest sich vielversprechend. Hickmann ist nicht nur für seine Zweikampfstärke und einen sauberen Spielaufbau bekannt, sondern verfügt auch über einen ausgeprägten Offensivdrang. „Er ist defensiv absolut zuverlässig – und immer mal für ein Tor gut“, heißt es vonseiten des Vereins. Damit bietet er dem Trainerteam ab der neuen Saison wertvolle zusätzliche Optionen, insbesondere durch seinen starken linken Fuß. Über seinen Wechsel und die kommenden Ziele äußert sich der 31-Jährige begeistert: „Ich habe mich total gefreut, noch mal die Möglichkeit zu bekommen, mit Simon und Kai zusammenzuspielen. Beim SC Wegberg haben wir uns sofort willkommen gefühlt! Ich habe eine riesige Vorfreude, die kommende Saison erfolgreich mit der ganzen Mannschaft zu bestreiten.“
Neu im Team ist zudem der 34-jährige Kai Barth, der vom SV Brachelen zum SC Wegberg wechselt. Als erfahrener Mittelfeldallrounder bringt er Übersicht, Spielintelligenz und Einsatzfreude mit. Zu seinen Stärken zählen insbesondere der Spielaufbau und seine Zweikampfstärke. Für Barth war das Gesamtpaket in Wegberg ausschlaggebend: „Der Wechsel nach Wegberg ist für mich eine super Chance. Vor allem, weil ich dort mit sehr guten Freunden zusammen spielen darf. Die Gespräche mit den Trainern Maik und Jannik waren sehr gut und haben mich schnell überzeugt. Die schicke Anlage hat mir die Entscheidung dann auch noch erleichtert. Ich freue mich schon riesig darauf, mit dem ganzen Team Gas zu geben und gemeinsam erfolgreich zu sein“.
Komplettiert wird das Trio durch den 31-jährigen Simon Hetterle, der vom Landesligisten Germania Teveren zur Mühlenelf stößt. Hetterle kann sowohl auf der Sechser-Position als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden und bringt jede Menge Spielverständnis sowie Ruhe am Ball mit. Für Hetterle steht neben dem Sportlichen auch das soziale Umfeld im Fokus: „Ich wollte mit Freunden zusammenspielen und den ganzen Aufwand etwas runterfahren, um mehr Zeit für Familie, Freunde und Job zu haben. Die Gespräche mit Maik Schiffers und Jannik Corsten haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben“.
Die Vereinsführung zeigt sich hochzufrieden mit diesen Neuzugängen. Die Mischung aus der Erfahrung von Julian Hickmann, der Übersicht von Kai Barth und der Landesliga-Routine von Simon Hetterle soll der Mannschaft ab der neuen Saison wichtige Impulse geben.