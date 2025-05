Transfer-Dreierpack bei SF Lotte: Talent, RWO-Angreifer und Ciccarelli

Die Neuzugänge Nr. 6 bis 9 stehen fest. Von RW Oberhausen kommt der 24-jährige Angreifer Diamant Berisha, der in seiner Laufbahn schon über 100 Regionalliga-Partien absolviert hat. Mit Nazarreno Ciccarelli (28), der lange durch die Oberliga Westfalen getourt ist und in der jüngsten Vergangenheit seinen Regionalliga-Traum bei RW Erfurt, Türkspor Dortmund und zuletzt KFC Uerdingen verwirklichen konnte, schließt sich ein weiterer Offensivmann den Sportfreunden an. Ein 20-jähriges Talent wechselt aus der Oberliga Niedersachsen nach Lotte. Shkrep Stublla überzeugte mit 15 Scorerpunkten beim BSV Rehden.