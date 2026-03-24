Transfer-Doppelschlag: FC Bad Bellingen holt Duo vom FC Auggen

Von links: Sportchef Kai Schillinger, Neuzugang Daniels Ontuzans und Robert Riede aus dem Trainerteam | Foto: Julian Sauer

Der FC Bad Bellingen treibt seine personellen Planungen für die kommende Saison voran. Nachdem der Landesligist insgesamt vier Eigengewächs über die laufende Runde hinaus binden konnte, vermeldete der Club am Dienstagabend zwei Sommertransfers, die er selbst als "Knaller-Verpflichtungen" einstufte. Durchaus treffend, wechseln doch mit Tiziano Casalnuovo und Daniels Ontuzans zwei Verbandsliga-Kicker des FC Auggen ins Bellinger Rheinstadion.

"Mit Tizi, welcher über eine enorme Erfahrung im überregionalen Bereich verfügt, können wir die vakante, zentrale Position des Mittelfeldes bereichern", so der FC Bad Bellingen in seiner Mitteilung. "Mit seiner fußballerischen Intelligenz, Physis und enormen Laufbereitschaft wird er die Mannschaft qualitativ bereichern. Nach langjährigem Austausch sind wir nun umso glücklicher mit der Einigung und zukünftigen Zusammenarbeit." Der 28-Jährige war 2016 aus der Jugend der SG Auggen zu den Aktiven gerückt und etablierte sich nach Lehrjahren in der FCA-Reserve schließlich als Stammkraft im Verbandsliga-Team. Verletzungsbedingt stehen in dieser Saison erst fünf Ligaeinsätze für Casalnuovo zu Buche.