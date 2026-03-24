Transfer-Doppelschlag: FC Bad Bellingen holt Duo vom FC Auggen

Der FC Bad Bellingen treibt seine personellen Planungen für die kommende Saison voran. Nachdem der Landesligist insgesamt vier Eigengewächs über die laufende Runde hinaus binden konnte, vermeldete der Club am Dienstagabend zwei Sommertransfers, die er selbst als "Knaller-Verpflichtungen" einstufte. Durchaus treffend, wechseln doch mit Tiziano Casalnuovo und Daniels Ontuzans zwei Verbandsliga-Kicker des FC Auggen ins Bellinger Rheinstadion.
"Mit Tizi, welcher über eine enorme Erfahrung im überregionalen Bereich verfügt, können wir die vakante, zentrale Position des Mittelfeldes bereichern", so der FC Bad Bellingen in seiner Mitteilung. "Mit seiner fußballerischen Intelligenz, Physis und enormen Laufbereitschaft wird er die Mannschaft qualitativ bereichern. Nach langjährigem Austausch sind wir nun umso glücklicher mit der Einigung und zukünftigen Zusammenarbeit." Der 28-Jährige war 2016 aus der Jugend der SG Auggen zu den Aktiven gerückt und etablierte sich nach Lehrjahren in der FCA-Reserve schließlich als Stammkraft im Verbandsliga-Team. Verletzungsbedingt stehen in dieser Saison erst fünf Ligaeinsätze für Casalnuovo zu Buche.
Als "weiteres Highlight" bezeichnen die Bad Bellinger die Verpflichtung des Offensiv-Allrounders Ontuzans. Den ehemaligen Profi-Fußballer und siebenmaligen Nationalspieler Lettlands hatte es vor dieser Saison berufsbedingt ins Rebland gezogen. "Nach großartigen Gesprächen mit Daniels können wir voller Freude die Zusage des Angreifers für die neue Saison bekanntgeben", so der FCBB über den 26-Jährigen, der im Nachwuchs des FC Augsburg und FC Bayern München ausgebildet wurde und für die Zweitvertretungen des FC Bayern und des SC Freiburg in der dritten Liga auflief. Nach einer Zwischenstation in Lettland spielte er für den Regionalligisten FC Homburg, ehe er sich dem FC Auggen anschloss.
"Daniels wird uns nicht nur mit seiner enormen Qualität und seinem Erfahrungsschatz auf ein neues Level bringen, sondern wird auch innerhalb des Vereines neue Tätigkeiten zu seinem Aufgabenbereich zählen dürfen", heißt es seitens des FC Bad Bellingen, der darüber noch genauer berichten werde. "Mit Tizi und Daniels konnten wir zwei wichtige Positionen im Hinblick auf die neue Saison besetzen und gezielte Lücken schließen." Des Weiteren laufen weitere, kaderinterne wie externe Gespräche, um die Planungen für die neue Saison abschließen zu können, so der FCBB.