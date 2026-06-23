Transfer-Doppelschlag: Diese beiden Leistungsträger bleiben bei Dynamo

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Vor dem Start in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden sportlich und emotional wichtige Personalentscheidungen getroffen. Während sich die Konkurrenz auf den ersten Spieltag vorbereitet, sicherten sich die Sachsen die Dienste von Mittelfeldakteur Robert Wagner fest und verlängerten den Vertrag mit Jakob Lemmer. Ergänzt wird die Kaderplanung durch die ablösefreie Verpflichtung des Rechtsverteidigers Simon Straudi sowie die erneute Ausleihe von Stürmertalent Marlon Faß.

Dabei etablierte er sich als unverzichtbare Stammkraft und zählte nachweislich zu den laufstärksten Akteuren der 2. Bundesliga. Künftig soll er das Zentrum gemeinsam mit dem neuen Kapitän Niklas Hauptmann und Neuzugang Nicolai Rapp vom Karlsruher SC bilden.

Am heutigen Dienstag gab Dynamo Dresden die feste Verpflichtung des 22-jährigen Robert Wagner bekannt, der bereits in der abgelaufenen Halbserie vom SC Freiburg ausgeliehen war. Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte in der Saison 2025/26 insgesamt 15 Pflichtspiele für die Sachsen, davon 14 über die volle Distanz.

Obwohl über die Ablösemodalitäten offiziell Stillschweigen vereinbart wurde, berichten Portale wie Transfermarkt.de von einer Summe in Höhe von 850.000 Euro. Inklusive der bisherigen Leihgebühr im vergangenen Winter von 150.000 Euro investiert Dynamo somit eine Million Euro für den Spieler, der einen Marktwert von rund 2,5 Millionen Euro mitbringt. Dresdens Sportgeschäftsführer Sören Gonther lobte die herausragende Qualität des Neuzugangs und sieht in ihm einen Unterschiedsspieler für das Zentrum. Wagner selbst betonte das extrem gute Gefühl, das ihm Mannschaft, Trainerteam, Stadt und Fans in kurzer Zeit vermittelt hätten.

Vertragsverlängerung mit Jakob Lemmer

Neben Wagner bleibt Dynamo Dresden mit Jakob Lemmer eine wichtige Identifikationsfigur und ein ausgewiesener Aufstiegsheld erhalten. Der 26-jährige rechte Flügelspieler unterschrieb ein neues Arbeitspapier und geht damit in seine fünfte Saison bei den Schwarz-Gelben. Seit seinem Wechsel von den Kickers Offenbach im Winter 2023 bestritt er bereits 135 Pflichtspiele für die SGD und erzielte allein in seinen 94 Drittligaspielen 32 Scorerpunkte. In der Aufstiegssaison stand Lemmer in jeder einzelnen Begegnung auf dem Platz.

Auch in der abgelaufenen Zweitligasaison untermauerte er seinen sportlichen Wert mit 32 Einsätzen, sechs Toren und zwei Vorlagen, wenngleich er in der Rückrunde häufiger die Rolle des Einwechselspielers einnahm. Gonther hob die kontinuierliche Weiterentwicklung, die Geschwindigkeit und die Abschlussstärke des Offensivspielers lobend hervor. Lemmer erklärte, dass er seine Entscheidung bewusst nicht voreilig treffen wollte und sich darauf freue, nach seinem ersten Karrierejahr in der 2. Bundesliga weitere gemeinsame Erfolge anzugreifen.

Straudi kommt und Faß geht

Um die durch die Abgänge von Konrad Faber und Jonas Sterner entstandenen Lücken auf der Rechtsverteidigerposition zu schließen, verpflichtete Dresden den 27-jährigen Simon Straudi. Der gebürtige Südtiroler wechselt ablösefrei vom FC Energie Cottbus, für den er in der Endphase der vergangenen Saison in der 3. Liga maßgeblich am Aufstieg beteiligt war. Straudi erhält die Rückennummer 44 und besticht laut Gonther neben seiner hervorragenden Technik durch enorme Geschwindigkeit sowie taktische Variabilität auf beiden Abwehrseiten. Der Italiener bringt zudem die Erfahrung aus 53 Einsätzen in der österreichischen Bundesliga mit und soll den Konkurrenzkampf auf den defensiven Außenbahnen merklich anheizen.

Darüber hinaus verleiht Dynamo das 20-jährige Stürmertalent Marlon Faß für eine weitere Saison, um ihm essenzielle Spielpraxis zu garantieren. Nach einer erfolgreichen Leihe bei den Stuttgarter Kickers, bei der er in 34 Regionalligaspielen elf Tore und vier Vorlagen verzeichnete, schließt er sich nun der SG Sonnenhof Großaspach an. Bei dem Drittligaaufsteiger soll Faß auf einem höheren Niveau die nächsten Entwicklungsschritte gehen, da der direkte Sprung in die 2. Bundesliga laut Gonther zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh käme.