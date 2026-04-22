Transfer-Doppelpack: SSV Merten angelt sich Kurmali und Tacki Sai

Noah Kurmali und Alexander-Tackie Sai schließen sich dem SSV Merten an. – Foto: mehdiaristudios / Boris Hempel

Der SSV Merten setzt seine Kaderplanung fort und hat den nächsten Doppelschlag auf dem Transfermarkt gelandet. Mit Noah Kurmali und Alexander-Tackie Sai wechseln zwei bekannte Gesichter der Liga in die Merkur-Arena.

Nachdem der SSV bereits mit dem Bornheimer Trio verstärkt hat, folgen nun zwei weitere Hochkaräter. Besonders die Verpflichtung von Noah Kurmali darf als echtes Ausrufezeichen gewertet werden. Der 24-jährige Rechtsfuß ist derzeit Kapitän beim TuS Blau-Weiß Königsdorf und führt mit zwölf Treffern die mannschaftsinterne Torschützenliste an. Nach sieben Jahren in Königsdorf sucht der Führungsspieler nun eine neue Herausforderung.

"Wir sind sehr froh, einen jungen, talentierten Spieler mit Leader-Mentalität von uns überzeugt zu haben. Noah wird unser Gerüst komplettieren. Die Erwartungshaltung ist hoch – wir sind uns sicher, dass er uns verstärkt", spart Sportleiter Sharifo Osmaan nicht mit Lob für den künftigen Mertener.

Wucht für das Sturmzentrum

Neben Kurmali wechselt mit Alexander-Tackie Sai – auf dem Fußballfeld besser bekannt als „Tacki“ – eine echte Kante für das Sturmzentrum zum SSV. Der 23-jährige, 1,91 Meter große Mittelstürmer bringt trotz seines jungen Alters eine beeindruckende Vita mit. Ausgebildet beim Bonner SC, für den er auch 31 Mal in der Regionalliga West auflief, kommt er insgesamt auf 95 Einsätze und 37 Tore in der Mittelrheinliga. Aktuell geht der gebürtige Bonner noch für den Siegburger SV auf Torejagd.

Für Osmaan war der großgewachsene Angreifer eine lang geplante Personalie: "Tacki ist ein echter Wunschspieler von mir gewesen. Schon in meiner Zeit zuvor war ich mit ihm im Austausch. Sein Vertrag läuft diese Saison aus – das habe ich im Blick behalten und mich direkt für die neue Saison 26/27 ins Spiel gebracht. Am Ende haben unser Konzept und die sportliche Ausrichtung überzeugt."

Mit diesen beiden Neuzugängen gewinnt das Team von Bünyamin Kilic weiter an Qualität hinzu. Während Kurmali als „Unterschiedsspieler“ im Mittelfeld die Fäden ziehen soll, bietet Tacki-Sai dem SSV eine physische Komponente im Angriff, die in engen Spielen den Ausschlag geben könnte.