Transfer-Doppelpack! Sportbund holt Rückkehrer vom Ligakonkurrenten Steidl und Mehinovic kommen aus Bruckmühl von PM SB Rosenheim · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser

Lukas Steidl (li.) und Ajdin Mehinovic (re.) kehren zum SB Rosenheim zurück. – Foto: SB Rosenheim

Der SB DJK Rosenheim arbeitet am Kader für die kommende Bezirksliga-Saison – die ersten beiden Neuzugänge stehen bereits fest.

Der SB DJK Rosenheim hat nach dem Kreisliga-Aufstieg den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost geschafft. Nun steht für die Grün-Weißen die zweite Spielzeit an – bekanntlich die schwierigste. Um erneut zu bestehen, soll der Kader punktuell verstärkt werden. Ein Transfer-Doppelpack konnte nun unter Dach und Fach gebracht werden. Lukas Steidl und Ajdin Mehinovic wechseln vom Ligakonkurrenten SV Bruckmühl an die Pürstlingstraße. Beide Spieler trugen bereits in der Vergangenheit das Trikot des Sportbunds und kehren nun zurück. Steidl lief in der U17 und U19 für den SBR auf, Mehinovic verbrachte einen Großteil seiner Jugend in Rosenheim.

Steidl und Mehinovic verstärken den Sportbund Rosenheim Sportbund-Trainer Patrick Zimpfer zeigte sich zufrieden mit den beiden Neuzugängen: „Ich bin überglücklich, dass sich die beiden für uns entschieden haben. Lukas ist schon seit ein, zwei Jahren einer meiner Wunschstürmer, einfach weil er sehr agil und umtriebig ist.“ „Ajdin hat eine lange Sportbund-Vergangenheit, auch Lukas hat schon bei uns gespielt, was für unsere Sportbund-DNA wichtig ist. Ajdin ist zudem ein unglaublich talentierter Spieler, der unsere Mannschaft in der Defensive verstärken wird“, so Zimpfer weiter.