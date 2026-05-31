Transfer-Doppelpack! Sportbund holt Rückkehrer vom Ligakonkurrenten

Der SB DJK Rosenheim arbeitet am Kader für die kommende Bezirksliga-Saison – die ersten beiden Neuzugänge stehen bereits fest.
Der SB DJK Rosenheim hat nach dem Kreisliga-Aufstieg den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost geschafft. Nun steht für die Grün-Weißen die zweite Spielzeit an – bekanntlich die schwierigste. Um erneut zu bestehen, soll der Kader punktuell verstärkt werden. Ein Transfer-Doppelpack konnte nun unter Dach und Fach gebracht werden.
Lukas Steidl und Ajdin Mehinovic wechseln vom Ligakonkurrenten SV Bruckmühl an die Pürstlingstraße. Beide Spieler trugen bereits in der Vergangenheit das Trikot des Sportbunds und kehren nun zurück. Steidl lief in der U17 und U19 für den SBR auf, Mehinovic verbrachte einen Großteil seiner Jugend in Rosenheim.
Sportbund-Trainer Patrick Zimpfer zeigte sich zufrieden mit den beiden Neuzugängen: „Ich bin überglücklich, dass sich die beiden für uns entschieden haben. Lukas ist schon seit ein, zwei Jahren einer meiner Wunschstürmer, einfach weil er sehr agil und umtriebig ist.“
„Ajdin hat eine lange Sportbund-Vergangenheit, auch Lukas hat schon bei uns gespielt, was für unsere Sportbund-DNA wichtig ist. Ajdin ist zudem ein unglaublich talentierter Spieler, der unsere Mannschaft in der Defensive verstärken wird“, so Zimpfer weiter.
Mit Steidl verstärkt die Mannschaft von SBR-Trainer Zimpfer ein junger und entwicklungsfähiger Stürmer, der in der Bezirksliga bereits auf sich aufmerksam machen konnte. Für Bruckmühl erzielte der 22-Jährige in der vergangenen Saison 12 Tore.
Steidl freut sich über seine Rückkehr zum SBR: „Ich habe mich für den Sportbund entschieden, weil ich schon früher hier gespielt habe und mich im Verein immer sehr wohlgefühlt habe. Die Rückkehr fühlt sich für mich einfach richtig an.“
Während Steidl die Offensive beleben soll, bringt Mehinovic zusätzliche Stabilität für die Defensive. Für den TuS Raubling und den SV Bruckmühl kommt der Innenverteidiger auf 46 Einsätze in der Bezirksliga – nun kehrt er nach Rosenheim zurück.
„Ich freue mich extrem, wieder zu Hause beim Sportbund zu sein. Da ich schon in der Jugend hier gespielt habe, bedeutet mir der Verein besonders viel – umso schöner ist es für mich, jetzt zurückzukehren und wieder ein Teil des Teams zu sein“, zeigte sich Mehinovic glücklich und weiter: „Ich möchte mich sportlich und persönlich weiterentwickeln, der Mannschaft helfen und gemeinsam erfolgreiche Zeiten erleben. Jetzt liegt der Fokus voll auf der neuen Saison.“
Mit den beiden Rückkehrern setzt der SB DJK Rosenheim früh ein klares Signal für die kommende Bezirksliga-Saison. Weitere personelle Entscheidungen sollen in den kommenden Wochen folgen.