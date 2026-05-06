Transfer-Doppelpack: Sperling und Andich zurück bei der SG Unterrath

Die SG Unterrath kann stolz die externen Neuzugänge Nummer 2 und 3 Präsentieren: Zurück zur SGU kommen Michael Sperling und Noah Devran Andich Abdeslam.

Michael Sperling: großgewachsener Torwart mit Oberliga-Erfahrung

Aus der Oberliga kommt der Torwart Michael Sperling zurück zur SG Unterrath. Sperling spielte bereits 3,5 Jahre lang in der Unterrather Jugend, unteranderem unter Niklas Leven. Anschließend sammelte er drei Jahre lang Oberliga-Erfahrung beim SC St. Tönis sowie dem FC Büderich. Nun wagt der 22-jährige den Schritt zurück nach Unterrath und freut sich auf die Herausforderung bei seinem neuen alten Trainer.