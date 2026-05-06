Transfer-Doppelpack: Sperling und Andich zurück bei der SG Unterrath

Die SG Unterrath kann stolz die externen Neuzugänge Nummer 2 und 3 Präsentieren: Zurück zur SGU kommen Michael Sperling und Noah Devran Andich Abdeslam.
Aus der Oberliga kommt der Torwart Michael Sperling zurück zur SG Unterrath. Sperling spielte bereits 3,5 Jahre lang in der Unterrather Jugend, unteranderem unter Niklas Leven. Anschließend sammelte er drei Jahre lang Oberliga-Erfahrung beim SC St. Tönis sowie dem FC Büderich. Nun wagt der 22-jährige den Schritt zurück nach Unterrath und freut sich auf die Herausforderung bei seinem neuen alten Trainer.
Der ebenfalls erst 22-jährige Noah Andich kommt vom Bezirksligisten Duisburger FV nach Unterrath. Andich, der in der U16 bereits ein Jahr in Unterrath unter Niklas Leven spielte, ist im zentralen Mittelfeld zuhause. Als U16-Spieler kam er damals aber auch schon in der U17-Bundesliga für die SGU zum Einsatz. Auf Senioren-Niveau sammelte der Deutsch-Marokkaner auch schon höherklassige Erfahrung und kommt auf bereits 25 Oberliga-Spiele sowie 59 Landesliga-Spiele.