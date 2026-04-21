Transfer-Doppelpack: Regionalligist holt Oberliga-Spieler, U19-Kapitän

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Die TSG Balingen treibt ihre Planungen für die kommende Saison mit Nachdruck voran und setzt dabei auf einen spannenden Mix aus Erfahrung und Perspektive. Mit Christian Derflinger und Mika Stauss stehen zwei Neuzugänge fest, die unterschiedliche Profile mitbringen, den Kader aber gezielt verstärken sollen. Für den Regionalligisten ist das ein klares Signal.

Mit Christian Derflinger holt die TSG Balingen einen Spieler, der in vielerlei Hinsicht sofort weiterhelfen kann. Der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt vom FC 08 Villingen und bringt nicht nur Qualität im letzten Drittel, sondern auch reichlich Erfahrung mit. Ausgebildet beim FC Bayern München, später mit Stationen in allen fünf deutschen Regionalligen sowie in der österreichischen Bundesliga, steht Derflinger für fußballerische Klasse und Routine. Dass er in der laufenden Oberliga-Saison bereits auf zehn Tore und sechs Assists kommt, unterstreicht seinen Wert zusätzlich. Für die junge Balinger Mannschaft kann er auf und neben dem Platz ein wichtiger Orientierungspunkt werden.

Mit Mika Stauss sichert sich die TSG zudem eines der vielversprechendsten Talente der Region. Der 18-jährige Kapitän der U19 des SSV Reutlingen wurde beim VfB Stuttgart ausgebildet und gilt im defensiven Mittelfeld als Spieler mit großem Potenzial. Er bringt Spielintelligenz, Führungsqualitäten und Perspektive mit. Genau solche Profile braucht ein Verein, der sich langfristig entwickeln will.