Transfer-Doppelpack: Regionalligist Eltersdorf holt Stütz & Böhnke Die "Quecken" reagieren damit auch auf Langzeitausfall André Karmann von PM/mwi · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser

Korbinian Stütz (re.) war in den vergangenen Saison für die SpVgg Hankofen-Hailing am Ball. – Foto: Sven Leifer

Der SC Eltersdorf hat kurz vor dem Start in die neue Regionalliga-Saison noch einmal auf dem Transfermarkt reagiert und mit Nicolas Böhnke und Korbinian Stütz zwei junge Defensivspieler verpflichtet. Beide sollen den Kader der Quecken verstärken und zusätzliche Möglichkeiten in der Defensive schaffen. Beide Neuzugänge sind bereits für das Auftaktspiel am Freitag beim FC Bayern II spielberechtigt.

Der 18-jährige Nicolas Böhnke ist sowohl auf der linken Abwehrseite als auch in der Innenverteidigung einsetzbar. Ausgebildet wurde der Defensivspieler bei der SpVgg Unterhaching. Dort sammelte er Erfahrung in der U19-Bundesliga und schnupperte zudem bereits Regionalliga-Luft bei den Vorstädtern. Korbinian Stütz wechselt von der SpVgg Hankofen-Hailing in den ELSNER-Sportpark. Der 20-Jährige verfügt bereits über Regionalliga-Erfahrung und gehörte in der vergangenen Saison zu den Stammkräften der Dorfbuam. Der gebürtige Freisinger wurde in den Nachwuchsleistungszentren des SSV Jahn Regensburg und des TSV 1860 München ausgebildet.





Mit den beiden Verpflichtungen reagiert der Sport-Club insbesondere auf den längerfristigen Ausfall von André Karmann . Der Defensivspieler zog sich im Qualifikationsspiel für den Totopokal einen Schlüsselbeinbruch zu und wird den Quecken längere Zeit fehlen.

Cheftrainer Bernd Eigner lässt zu den Neuverpflichtungen wissen: "Wir mussten in der Defensive nachlegen, da uns der Ausfall von André schon schmerzt. Mit Korbinian kommt trotz seines jungen Alters bereits Regionalliga-Erfahrung zu uns. Nicolas hat großes Potenzial, braucht aber natürlich auch Zeit. Jetzt gilt es, die beiden Neuzugänge schnellstmöglich in die Mannschaft zu integrieren."