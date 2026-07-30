Transfer-Doppelpack: Plattling holt Schaffrath und Dobruna Der von Personalsorgen geplagte Traditionsverein hat sich mit zwei Kickern des FSV VfB Straubing verstärkt von Thomas Seidl · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser

Kaan Schaffrath (li.) und Lorent Dobruna greifen bei der SpVgg Plattling an – Foto: Verein

Die SpVgg Plattling hat auf ihren derzeitigen personellen Engpass reagiert und zwei Akteure als Vertragsamateure verpflichtet: Kaan Schaffrath und Lorent Dobruna wechseln vom West-Bezirkligisten FSV VfB Straubing zu den Isarstädtern, die nach drei Spieltagen punktlos das Tabellenende der Bezirksliga Ost zieren.

Kaan Schaffrath ist ein Plattlinger und kickte bereits in der Spielzeit 2021/2022 für die Rot-Schwarzen. Nach Stationen bei der SpVgg Osterhofen und beim FSV VfB Straubing kehrt der 24-Jährige, der 38 Landesliga-Einsätze in seiner Vita stehen hat, an die Rennbahn zurück. Beim FSV VfB war der Mittelfeldmann zuletzt nicht mehr erste Wahl, obwohl er es in der Vorsaison auf respektable 15 Scorer-Punkte (sieben Tore, acht Vorlagen) brachte. Der 27-jährige Lorent Dobruna hatte in seiner Zeit als Herrenspieler schon einige Stationen, darunter bei der SpVgg Osterhofen und den beiden Straubinger Top-Klubs Türk Gücü und FSV VfB. Der vielseitig einsetzbare Fußballer hat 12 Partien in der Landesliga und 125 Matches (16 Treffer) in der Bezirksliga bestritten. Bei der Truppe von Tom Liebherr und Max Hupfloher hatte Dobruna in den letzten Wochen ebenfalls keinen Stammplatz mehr.











"Wir sind froh, dass das mit Kaan, der ein waschechter Plattlinger ist, und Lorent geklappt hat. Beide bringen reichlich höherklassige Erfahrung mit und haben das Zeug, uns weiterzuhelfen. Damit werden unsere Personalsorgen etwas kleiner und wir hoffen, dass sich die angespannte Lage in den nächsten Wochen merklich entspannt. Zuletzt war es nämlich schon mehr als grenzwertig", sagt Plattlings Sportlicher Leiter Michael Breu. Ob die beiden Neuverpflichtungen für die Holm-Truppe schon am Samstag im Heimspiel gegen den SV Hutthurm spielberechtigt sind, stand am Donnerstag-Vormittag noch nicht fest.