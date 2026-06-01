Transfer-Doppelpack: Oberliga-Aufsteiger präsentiert zwei Zugänge

Die Young Boys Reutlingen planen als feststehender Meister der Verbandsliga Württemberg und künftiger Oberligist weiter konsequent für die neue Saison. Mit Bernhard Kellerstrass und Younes Ibrahim stoßen zwei junge Defensivspieler zum Kader, die den eingeschlagenen Weg mit talentierten Perspektivspielern weiter unterstreichen.
Bernhard Kellerstrass kommt vom SSV Reutlingen zu den Young Boys und zählt in der Region zu den auffälligsten Innenverteidigern des Jahrgangs 2008. Obwohl er noch zum jüngeren Jahrgang gehörte, erarbeitete er sich beim SSV bereits einen Stammplatz in der U19. Diese Entwicklung zeigt, dass Kellerstrass früh Verantwortung übernehmen kann und den Sprung in leistungsorientierte Strukturen gewohnt ist.
Sportlich bringt er ein Profil mit, das für die Innenverteidigung besonders wertvoll ist. Kellerstrass gilt als zweikampfstark, kompromisslos und zugleich sauber in der Spieleröffnung. Seine Beidfüßigkeit gibt ihm zusätzliche Flexibilität im Aufbau, dazu kommt Torgefahr bei Standards und Vorstößen. Für die Young Boys ist er damit nicht nur eine defensive Option, sondern auch ein Spieler mit Entwicklungsperspektive für höhere Aufgaben.
Mit Younes Ibrahim kommt ein weiterer Defensivspieler mit interessanter Ausbildung nach Reutlingen. Der Jahrgang 2007 durchlief bei den Stuttgarter Kickers die U16, U17 und U19 und spielte zuletzt für die U19 des FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Ibrahim kann als Innenverteidiger, Außenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und bringt Technik, Dynamik sowie körperliche Präsenz mit.
Beide Verpflichtungen passen zur Strategie der Young Boys, nach dem vorzeitigen Meistertitel und dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg junge Spieler gezielt an den Herrenbereich heranzuführen. Kellerstrass und Ibrahim sollen dabei wichtige Bausteine für das Nachwuchsleistungsteam sein. Der Verein setzt damit weiterhin auf Talent, Ausbildung und Entwicklung, ohne den Blick für die künftigen Anforderungen im Oberliga-Fußball zu verlieren. Für beide beginnt in Reutlingen nun der nächste Schritt.