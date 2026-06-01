Transfer-Doppelpack: Oberliga-Aufsteiger präsentiert zwei Zugänge

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Die Young Boys Reutlingen planen als feststehender Meister der Verbandsliga Württemberg und künftiger Oberligist weiter konsequent für die neue Saison. Mit Bernhard Kellerstrass und Younes Ibrahim stoßen zwei junge Defensivspieler zum Kader, die den eingeschlagenen Weg mit talentierten Perspektivspielern weiter unterstreichen.

Bernhard Kellerstrass kommt vom SSV Reutlingen zu den Young Boys und zählt in der Region zu den auffälligsten Innenverteidigern des Jahrgangs 2008. Obwohl er noch zum jüngeren Jahrgang gehörte, erarbeitete er sich beim SSV bereits einen Stammplatz in der U19. Diese Entwicklung zeigt, dass Kellerstrass früh Verantwortung übernehmen kann und den Sprung in leistungsorientierte Strukturen gewohnt ist.

Sportlich bringt er ein Profil mit, das für die Innenverteidigung besonders wertvoll ist. Kellerstrass gilt als zweikampfstark, kompromisslos und zugleich sauber in der Spieleröffnung. Seine Beidfüßigkeit gibt ihm zusätzliche Flexibilität im Aufbau, dazu kommt Torgefahr bei Standards und Vorstößen. Für die Young Boys ist er damit nicht nur eine defensive Option, sondern auch ein Spieler mit Entwicklungsperspektive für höhere Aufgaben.