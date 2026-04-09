Transfer-Doppelpack: Germania Hilfrath mit zwei weiteren Neuen

– Foto: KBC / Ay-Yildizspor Hücke

Während die aktuelle Spielzeit noch in vollem Gange ist, bastelt Germania Hilfrath bereits mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Mit Ibrahim Karpuz und Jeremy Labas konnte der Verein, neben Nico Sodekamp, die nächsten Sommerneuzugänge offiziell machen.

Mittelfeldmotor kommt aus Hückelhoven

Mit Ibrahim Karpuz wechselt ein junger Mittelfeldspieler zur Germania. Der 22-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Ay-Yildiz Hückelhoven und hat dort in den vergangenen beiden Jahren vor allem durch seine Übersicht, Passsicherheit und seine Fähigkeit, das Spiel zu kontrollieren überzeugt. Aus den Vereinskreisen heißt es, dass „Ibrahim genau die Qualitäten mitbringt, die die Germania gesucht hat." Mit Karpuz will die Germania ihre Zentrale aufrüsten, sowie die sportliche Weiterentwicklung des Teams stärken. Der Neuzugang selbst brennt bereits auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich auf die Herausforderung bei Germania Hilfrath und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind", so der 22-Jährige bei seiner Vorstellung gegeüber Vereinsmedien.

Der Torgarant stürmt jetzt für die Germania

Mindestens genauso spektakulär ist die Verpflichtung von Jeremy Labas. Der 28-Jährige kommt vom Zweiten der Bezirksliga, dem Kohlscheider BC, und bringt die Empfehlung eines absoluten Top-Torjägers mit. 48 Tore in den letzten beiden Spielzeiten in der Bezirksliga und elf Tore in der Landesliga sprechen für sich. Labas besticht durch seine Präsenz im Strafraum, sein Stellungsspiel und seine Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Dass Labas trotz zahlreicher Angebote höherklassiger Vereine in Hilfrath zugesagt hat, sorgt im Verein für große Begeisterung. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass er das Offensivspiel auf ein neues Niveau heben wird. Mit seiner Erfahrung soll er eine zentrale Rolle einnehmen.