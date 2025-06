Can Ural kommt von Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert zum SFN. – Foto: SSVg Velbert 02

Transfer-Doppelpack für Niederwenigern: Ural und Geißler kommen Landesliga, Gruppe 2: Für die Sportfreunde Niederwenigern beginnt nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein in der vergangenen Spielzeit nun ein neues Kapitel. Vor dem Auftakt in die Vorbereitung zur neuen Saison in der Landesliga haben sich die Sportfreunde nun auf dem Transfermarkt gleich doppelt verstärkt.

Die Sportfreunde Niederwenigern gehen in der kommenden Saison 2025/26 in der Landesliga, Gruppe 2 an den Start. Nachdem die Sportfreunde in der vergangenen Spielzeit nicht über den 16. Tabellenrang in der Oberliga Niederrhein hinausgekommen waren und folglich den direkten Wiederabstieg in die Landesliga antreten mussten, soll nun ein Neuanfang gestartet werden. Dabei unterstützen sollen die beiden Zugänge Cem Ural und Marc Geißler, die die Schuhe künftig für die Hattinger schnüren.

Die Sportfreunde Niederwenigern hat vor kurzem einen namhaften Transfer-Doppelpack vermeldet: Während Marc Geißler von Landesliga-Absteiger SpVgg Steele losgeeist wurde, sicherten sich die Hattinger zudem die Dienste von Schlussmann Cem Ural, der von Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert verpflichtet wurde. Zwar kam der 22-jährige Torhüter in der abgelaufenen Spielzeit leidlich auf drei Oberliga-Einsätze, dennoch gilt der Schlussmann als talentierter und vielversprechender Zugang. Kraushaar: „Wir haben ihn lange im Blickfeld gehabt“

Von den beiden Neuverpflichtungen erhoffen sich die Sportfreunde nicht nur einiges an zusätzlicher Qualität, sondern auch zusätzlich Konkurrenz im Kader. Während mit Finn Baartz, Linus Hirsch und Hendrik Füllber drei vielversprechende Akteure aus dem Nachwuchs zum Kader stoßen, gelten die beiden Landesliga-Zugänge als bisherige Top-Transfers. Auch SFN-Übungsleiter Marcel Kraushaar zeigt sich überzeugt von den Qualitäten der beiden Zugänge. Vom mittlerweile 30-jährigen Defensivstrategen Geißler erhofft sich Kraushaar insbesondere Erfahrung und Variation in der Abwehr, wie der Chefcoach gegenüber der WAZ betont: „Er war immer ein Vorbild, vereinstreu und hat etliche Landesliga-Spiele gemacht. Er ist sehr teamdienlich und flexibel einsetzbar, wir hatten ihn schon lange im Blickfeld.“ Nach vielen Jahren in Steele sucht dieser nach dem Abstieg als Tabellenschlusslicht im vergangenen Jahr nun eine neue Herausforderung und nimmt sich dieser bei den Sportfreunden an.