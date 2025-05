Transfer-Doppelpack für die SG RaMa

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr

Auch in Bezug auf die Verletzungsmisere, die die SG in der aktuellen Saison zu bewältigen hatte. "Das war schon ein Brett", muss Güldener derzeit weiterhin auf die Stammkräfte Alexander Rudolph, Maximilian Berg und David Reusing verzichten. Nur drei von vielen weiteren, die zwischenzeitlich beim Aufsteiger nicht zur Verfügung standen. Nun sehe es besser aus, lässt Güldener durchblicken. "Die 50 Punkte zu knacken, wäre überragend", blickt er auf das bevorstehende Restprogramm gegen Teams aus der unteren Tabellenregion. Begonnen mit dem Auswärtsspiel am Sonntag (15:30 Uhr) bei der SpVgg. 07 Hochheim.