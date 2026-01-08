Transfer Doppelpack für den VfR Hausen 2

„Aaron Kyei – mehr als nur unser neuer Keeper.Zusätzlich übernimmt er die Funktion des Teammanagers und hat schon vor seinem Wechsel gezeigt, wie gut die Zusammenarbeit mit Basti und mir funktioniert.Genau dieses Dreieck behalten wir bei, um gemeinsam talentierte Spieler für unseren Weg zu gewinnen.Wichtig auf und neben dem Platz.

Richard Goncalves Alves – unser Bodyguard für unsere Keeper. Spielt auf Sechs & Innenverteidigung.

Mit klaren Worten, extrem kommunikativ, redet allen gut zu und stellt die Männer um sich herum perfekt ein – ein echter Mehrwert auf dem Platz.

Im Training überzeugt, top integriert und ein echter Fels, der vor nichts zurückschreckt – genau der Typ Spieler, den ich gebraucht habe. “