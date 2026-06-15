Transfer-Doppelpack für den VfB Fallersleben

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben hat zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Mit Jason Kail und Omar Romdhani verstärken künftig zwei junge Spieler den Kader. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Jason Kail wechselt von USI Lupo-Martini Wolfsburg nach Fallersleben. Der Mittelfeld- und Defensivspieler stammt aus der Talentschmiede des Wolfsburger Vereins und sammelte dort zuletzt wichtige Erfahrungen in der Bezirksliga, in welcher er 18 Mal auflief und einen Treffer erzielte. Laut VfB bringt Kail eine starke taktische Ausbildung, die nötige Cleverness sowie Stabilität für das Spiel im Mittelfeld und in der Defensive mit.

Zudem sicherte sich der VfB die Dienste von Omar Romdhani. Der 20-Jährige kommt vom bisherigen Ligakonkurrenten SC Rot-Weiß Volkmarode und bleibt damit der Spielklasse erhalten. Romdhani erhielt seine fußballerische Ausbildung in der U19 des SSV Vorsfelde und schaffte anschließend in Volkmarode den Sprung in den Herrenbereich.