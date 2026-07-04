Transfer-Doppelpack für den TSV Lohberg

– Foto: Steffi Rathje

Der TSV Lohberg hat mit Tim Seidel und Ruben Lossau zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Das teilte der Kreisligist via Instagram mit.

Mit Tim Seidel kehrt ein bekanntes Gesicht zum TSV Lohberg zurück. Nach einem erfolgreichen ersten Jahr im Herrenbereich wurde seine Entwicklung in den vergangenen Spielzeiten immer wieder durch Verletzungen gebremst. Nun möchte der Rückkehrer wieder an seine frühere Form anknüpfen. Trainer Ricardo Seidel freut sich über die Verpflichtung: „Tim bringt hervorragende fußballerische Anlagen mit. Wenn er verletzungsfrei bleibt und wieder seinen Rhythmus findet, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler werden. Seine Robustheit, seine technische Qualität, seine Beidfüßigkeit und seine Vielseitigkeit geben uns zusätzliche Möglichkeiten.“

Auch Ruben Lossau wird künftig das Trikot des TSV Lohberg tragen. Der Defensivspieler wurde in der Jugend des FC Verden 04 ausgebildet, legte nach seiner Jugendzeit jedoch eine rund zweijährige Fußballpause ein. Nun möchte er gemeinsam mit dem TSV Lohberg den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen.