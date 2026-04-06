Transfer-Doppelpack: Duhner SC präsentiert erste Neuzugänge Zwei Rückkehrer für den Tabellenführer der Kreisliga von FuPa Lüneburg · Heute, 11:58 Uhr · 0 Leser

Fotos: Nick Schneider/ – Foto: JENNIE MÉHAUX | MEO PHO

Während die Mannschaft des Duhner SC als aktueller Tabellenführer der Kreisliga Cuxhaven mit Hochdruck am Aufstieg in die Bezirksliga arbeitet, hat der Verein hinter den Kulissen bereits die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Wie der Club über seine sozialen Kanäle mitteilte, kehren mit Eyüp Aktas und Bedran Aktas zwei namhafte Akteure zum DSC zurück.

Eyüp Aktas verstärkt die Defensive

Mit dem 34-jährigen Eyüp Aktas gewinnt der DSC eine enorme Portion Routine hinzu. Der Defensivspezialist, der in seiner Jugend unter anderem beim VfB Oldenburg in der U19-Bundesliga auflief und später jahrelang für Eintracht Cuxhaven in der Landesliga aktiv war, ist im Cuxhavener Fußball ein bekanntes Gesicht. Aktas war zuletzt bis zum Winter für den Ligarivalen SF Sahlenburg aktiv (11 Spiele, 5 Scorerpunkte). Für ihn ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, da er bereits zwischen 2021 und 2024 das Trikot der Duhner trug. Die Verantwortlichen erhoffen sich von dem linksfüßigen Routinier nicht nur sportliche Stabilität in der Hintermannschaft, sondern auch eine tragende Rolle als Führungspersönlichkeit innerhalb des Teams.



Der zweite Neuzugang ist ebenfalls ein Rückkehrer: Bedran Aktas wechselt vom Bezirksligisten FC Cuxhaven zurück nach Duhnen. Der Offensivspieler blickt auf eine erstklassige Ausbildung zurück, die ihn unter anderem in die Jugendabteilung von Werder Bremen führte. Seine bisherige Zeit beim FC Cuxhaven war jedoch von Verletzungspech geprägt. Eine schwere Knieverletzung im Jahr 2025 setzte ihn monatelang außer Gefecht, weshalb er in der laufenden Bezirksliga-Saison nur auf drei Einsätze kam. In Duhnen erinnert man sich jedoch gerne an seine Treffsicherheit: In der Saison 2023/24 markierte er für den DSC 10 Tore in 28 Kreisliga-Partien. Der Verein setzt darauf, dass der Angreifer zu alter Stärke zurückfindet und die Offensive auf ein neues Level hebt.

Obwohl beide Spieler erst zur Saison 2026/27 spielberechtigt sein werden, nehmen sie ab sofort am Trainingsbetrieb des Tabellenführers teil.