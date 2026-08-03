Transfer-Doppelpack beim Kreisligisten und weitere Wechsel

– Foto: David Buck

Der FC Winterlingen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B3 Schwarzwald/Zollern mit Abdul Cetin und Erik Fotler. Cetin kehrt nach einer knapp anderthalbjährigen Fußballpause zum FCW zurück. Fotler wechselt vom FC 99 Vilsingen nach Winterlingen. Beide Neuzugänge sind für die defensiven Außenbahnen vorgesehen und sollen dort zusätzliche Möglichkeiten schaffen. Der Verein freut sich über die Verstärkungen und wünscht Abdul Cetin sowie Erik Fotler eine erfolgreiche Saison im grün-weißen Trikot.

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TSV Wolfschlugen

Der TSV Wolfschlugen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Neckar/Fils mit Elias Walz. Der 17-jährige Innenverteidiger rückt aus der A-Jugend der SGM FV Neuhausen/TSV Wolfschlugen zu den Hexabannern auf. Obwohl Walz weiterhin für die A-Junioren spielberechtigt ist, soll er bereits erste Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln. Der Verein möchte den jungen Defensivspieler schrittweise an den Herrenfußball heranführen und freut sich auf seine weitere Entwicklung in der kommenden Saison.

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VfL Sindelfingen

Der VfL Sindelfingen verstärkt seinen Kader für die Frauen-Verbandsliga Württemberg mit Julia Hörz. Die Neuzugängerin stellt sich bei den Sindelfingen Ladies einer neuen sportlichen Herausforderung und möchte sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln. Hörz freut sich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft an den gesteckten Zielen zu arbeiten und ihren Beitrag zum Erfolg zu leisten. Der Verein heißt sie herzlich willkommen und wünscht ihr eine erfolgreiche Saison sowie viele positive Momente auf und neben dem Platz.

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