Sercan Er (2. v.l.) trifft sich mit ein paar alten Freunden in Solingen wieder. – Foto: DV Solingen

Transfer-Doppelpack aus der Oberliga: DV Solingen rüstet auf Landesliga, Gruppe 1: Die herausragende Rückrunde darf den DV Solingen zukünftig durchaus von Höherem träumen lassen. Nun verstärkte sich der Verein mit zwei hocherfahrenen Spielern, um die starke Form auch ins neue Jahr zu konservieren.

Wer sich mit dem DV Solingen befasst, der weiß, dass es sich dabei um einen außerordentlich familiär geprägte Mannschaft handelt. Viele Spieler kennen sich schon seit einigen Jahren, manche sogar seit Kindheitstagen. Und gerade über diese besonderen Verbindungen sicherten sich die Klingenstädter nun auch zwei qualitativ herausragende Ergänzungen für die neue Saison.

Zugänge mit Regionalliga-Erfahrung So stößt mit Sercan Er (SF Baumberg) ein hocherfahrener Spieler zum DV, wobei besonders die langjährige Beziehung zu Cheftrainer Engin Kiziliarslan eine beträchtliche Rolle in der Verpflichtung spielte: "Sercan ist wie mein kleiner Bruder" versicherte der Übungsleiter. ". Es ist die gleiche Beziehung wie mit Tarkan Türkmen (Anm.: Kapitän des DV). Wir sind fast in der gleichen Straße zusammen aufgewachsen, haben lange draußen zusammen Fußball gespielt. Sercan hatte ich damals auch über Tarkan kennengelernt. Wir haben oft gegeneinander gespielt, aber genauso auch privat etwas zusammen unternommen."

>>> Das ist Sercan Er Es hatte sich also durchaus angedeutet, dass Sercan Er, Türkmen und Kizilarslan noch einmal für den gleichen Verein auftreten. Nach knapp fünf Jahren in Baumberg, inklusive der Oberliga-Meisterschaft 2023/24, ist es nun endlich so weit. "Jetzt hat er sich dazu entschieden einen Tapetenwechsel vorzunehmen, dann war es beinahe selbstverständlich, dass wir dafür die erste Anlaufstelle waren", freute sich Kizilarslan.

Sercan Er – als "Lenker und Denker im Mittelfeld" von Kizilarslan beschrieben – sammelte sogar auch schon für den Wuppertaler SV Erfahrungen in der Regionalliga West. Ebenso wie der zweite Zugang im Bunde. Ali-Can Ilbay wechselt von Ratingen 04/19 nach Solingen. Starke Rückrunde soll direkt bestätigt werden "Mit Ali-Can habe ich selbst zusammengespielt", bezog sich Kizilarslan auf die Saison 2012/13 beim 1. FC Wülfrath. In vielerlei Hinsicht lief für beide Zugänge die Spielzeit bei ihren jeweiligen Vereinen nicht der Erwartungshaltung entsprechend. "Beide hatten eine enttäuschende Saison als Verein gehabt, persönlich nicht unbedingt", wobei aber auch der Lauf der Solinger nach dem verkorksten Saisonstart bei der Entscheidungsfindung geholfen habe: "Das hat auch eine Rolle gespielt. Das sind jetzt keine Jungs, die hierherkommen und einfach nur um die goldene Ananas spielen. Nein, wir wollen genauso erfolgreich arbeiten, wie es in der Rückrunde gelaufen ist.

Ali-Can Ilbay (2.v.l.) stößt von 04/19 in der Klingenstadt auf. – Foto: DV Solingen