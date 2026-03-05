Transfer-Doppelpack aus Bunnen

Mit Sophia Rudolph und Imani Agoli-Agbo konnten wir zwei junge talentierte Spielerinnen zum TuS Neuenkirchen lotsen.

Sophia ist 16 Jahre alt und in der Verteidigung zuhause. Aktuell kuriert sie noch eine Knieverletzung aus und startet bei ihrem derzeitigen Verein im Mai wieder mit dem Training.

Mit dem Fußballspielen begann sie bei Falke Steinfeld und kam über Zwischenstationen in Lohne, Oyte und Dinklage nach Bunnen. Dort verletzte sie sich, zu Beginn der Saison schwer am Knie.

Ihr größtes Ziel ist es, sobald wie möglich wieder fit zu werden und auf dem Platz zu stehen. „Das hat für mich oberste Priorität. Ich möchte mich außerdem so schnell wie möglich in das Team integrieren und viele Erfolge feiern. Ich bin sehr ehrgeizig und leidenschaftlich, möchte meine Stärken ins Team einbringen und mich kontinuierlich weiterentwickeln.“ so die 16 jährige.