Transfer-Doppelpack aus Bunnen

Mit Sophia Rudolph und Imani Agoli-Agbo konnten wir zwei junge talentierte Spielerinnen zum TuS Neuenkirchen lotsen.
Sophia ist 16 Jahre alt und in der Verteidigung zuhause. Aktuell kuriert sie noch eine Knieverletzung aus und startet bei ihrem derzeitigen Verein im Mai wieder mit dem Training.
Mit dem Fußballspielen begann sie bei Falke Steinfeld und kam über Zwischenstationen in Lohne, Oyte und Dinklage nach Bunnen. Dort verletzte sie sich, zu Beginn der Saison schwer am Knie.
Ihr größtes Ziel ist es, sobald wie möglich wieder fit zu werden und auf dem Platz zu stehen. „Das hat für mich oberste Priorität. Ich möchte mich außerdem so schnell wie möglich in das Team integrieren und viele Erfolge feiern. Ich bin sehr ehrgeizig und leidenschaftlich, möchte meine Stärken ins Team einbringen und mich kontinuierlich weiterentwickeln.“ so die 16 jährige.
Eher in der Offensive wird die ebenfalls 16 jährige Imani zu finden sein. Sie wusste beim Probetraining, welches wegen des extremen Winterwetters im Soccercenter stattfand, auf Anhieb mit ihrer Technik und ihrem Antritt zu überzeugen.
Ihre erste Station im G-Jugendalter war ihr Heimatverein in Steinfeld. Über die JSG Langenberg fand sie ihren Weg in die Niedersachsenliga bei der DJK-SV Bunnen. Das nun nach einem Jahr der nächste Schritt in die Damen Landesliga folgt ist für sie nur logisch. „Ich bin sehr dankbar für meine Zeit in Bunnen und möchte mich in Neuenkirchen spielerisch und persönlich weiter entwickeln.
Mein großes Ziel, in Amerika im College-Fußball zu spielen, möchte ich möglichst schnell verwirklichen. Außerdem möchte ich meinem neuem Team zum maximalen Erfolg verhelfen.“ erzählt die Steinfelderin.
Die erste Kontaktaufnahme fand kurz vor Weihnachten statt und ging schnell in eine sehr positive Richtung.
„Ich bin sehr glücklich und absolut davon überzeugt, das Imani und Sophia sehr gut in unser Team passen und sich auch sehr schnell in der Landesliga der Damen zurecht finden werden.“ berichtet Trainer Markus Gertz.