Transfer-Coups der Extraklasse: Mohamed Salah wechselt zu Trabzonspor

Trabzonspors Klubchef Ertuğrul Doğan machte aus seiner Begeisterung keinen Hehl: „Über Mohamed Salah muss man eigentlich nichts mehr sagen. Er ist ein Weltstar. Einen Spieler wie ihn haben wir gebraucht“, erklärte Doğan. Um den Deal nicht auf den letzten Metern zu gefährden, hatten die Verantwortlichen die Verhandlungen bis zuletzt unter strengster Geheimhaltung geführt.
Finanzielles Paket: Salah unterzeichnet in Trabzon einen Zweijahresvertrag. Sein Netto-Jahresgehalt soll sich Medienberichten zufolge auf rund 17 Millionen Euro belaufen. Damit ist er der bestbezahlte Profi der Klubgeschichte und in der Süper Lig nur hinter Galatasarays Victor Osimhen angesiedelt.
Euphorie der Fans: Der Vorverkauf bricht alle Rekorde. Medienberichten zufolge ließ der Verein vorsorglich bereits 100.000 Trikots mit Salahs gewohnter Rückennummer 11 bedrucken.
Mit dem Abschied aus Liverpool endet eines der erfolgreichsten Kapitel der jüngeren Premier-League-Geschichte. Seit seinem Wechsel im Sommer 2017 prägte der „Pharao“ das Spiel der Reds wie kaum ein anderer. In 442 Spielen erzielte 257 Tore. Er gewann die Champions League, Premier League, FA Cup und den League Cup.
Nachdem Trabzonspor die abgelaufene Saison auf dem dritten Tabellenplatz beendet hat, will der Klub mit dem Verpflichtungs-Coup die Phalanx der Istanbuler Großklubs Galatasaray und Fenerbahçe durchbrechen. Mit einem aktuellen Marktwert von 22 Millionen Euro ist Salah trotz seines Alters weiterhin der wertvollste Spieler seiner Altersklasse weltweit.
Sein Pflichtspieldebüt für Trabzonspor könnte Salah bereits zum Süper-Lig-Auftakt Mitte August gegen Kasimpasa oder spätestens in den anstehenden Play-offs zur UEFA Europa League feiern.