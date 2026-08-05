Transfer-Coups der Extraklasse: Mohamed Salah wechselt zu Trabzonspor Es ist einer der spektakulärsten Transfers in der Geschichte des türkischen Fußballs: Mohamed Salah setzt seine Karriere nach neun prägenden Jahren beim FC Liverpool in der Süper Lig fort. Der 34-jährige ägyptische Superstar schließt sich ablösefrei Trabzonspor an. Nach offizieller Meldung an die türkische Börsenaufsicht (KAP) reiste der Angreifer per Privatjet nach Istanbul, ehe er am Schwarzen Meer stürmisch empfangen wurde. von Gerd Jung · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser

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Ein Meilenstein im türkischen Fußball Trabzonspors Klubchef Ertuğrul Doğan machte aus seiner Begeisterung keinen Hehl: „Über Mohamed Salah muss man eigentlich nichts mehr sagen. Er ist ein Weltstar. Einen Spieler wie ihn haben wir gebraucht“, erklärte Doğan. Um den Deal nicht auf den letzten Metern zu gefährden, hatten die Verantwortlichen die Verhandlungen bis zuletzt unter strengster Geheimhaltung geführt. Finanzielles Paket: Salah unterzeichnet in Trabzon einen Zweijahresvertrag. Sein Netto-Jahresgehalt soll sich Medienberichten zufolge auf rund 17 Millionen Euro belaufen. Damit ist er der bestbezahlte Profi der Klubgeschichte und in der Süper Lig nur hinter Galatasarays Victor Osimhen angesiedelt.

Euphorie der Fans: Der Vorverkauf bricht alle Rekorde. Medienberichten zufolge ließ der Verein vorsorglich bereits 100.000 Trikots mit Salahs gewohnter Rückennummer 11 bedrucken. Das Ende einer Ära an der Anfield Road Mit dem Abschied aus Liverpool endet eines der erfolgreichsten Kapitel der jüngeren Premier-League-Geschichte. Seit seinem Wechsel im Sommer 2017 prägte der „Pharao“ das Spiel der Reds wie kaum ein anderer. In 442 Spielen erzielte 257 Tore. Er gewann die Champions League, Premier League, FA Cup und den League Cup.