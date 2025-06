»Transfer-Coup«: Wacker holt zweifachen Torschützenkönig

Torschützenkönig der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (Saison 2021/2022), Torschützenkönig der Regionalliga Nord (Saison 2023/2024) und Torschütze in der zweiten Fußball-Bundesliga: Mit der Verpflichtung von Tom Sanne ist dem SV Wacker Burghausen eigenen Angaben zufolge ein echter "Transfer-Coup" gelungen! Der 21-jährige Mittelstürmer wechselt vom Hamburger SV an die Salzach und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2027, wie der ehemalige Zweitligist via Presseübersendung informiert.

Geboren in Hamburg begann Sanne seine Karriere beim Niendorfer TSV, ehe er sich im Juli 2019 für einen Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli entschied. Nach zwei Spielzeiten bei den „Kiezkickern“ (elf Tore in zehn Spielen) zog es das beidfüßige Offensivtalent zum Hamburger SV, wo er in seiner Premierensaison 2021/2022 mit 14 Treffern in 17 Begegnungen direkt Torschützenkönig in der U19 Bundesliga Nord/Nordost wurde. Als junger Jahrgang absolvierte Sanne im selben Jahr – nicht zuletzt aufgrund seiner herausragenden Leistungen im Nachwuchs – auch bereits seine ersten vier Spiele im Herrenbereich bei der HSV-Reserve in der Regionalliga Nord.

Es folgte ein weiteres Jahr bei den „Rothosen“ mit wettbewerbsübergreifenden 16 Treffern in 31 Partien. Darunter auch sein Debüt in der zweiten Fußball-Bundesliga am 23. Oktober 2022, wobei Sanne vor über 55.000 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion nicht mal eine Minute benötigte, um sein erstes Tor im deutschen Profifußball zu erzielen. Parallel dazu spielte der SVW-Neuzugang in den Jahren 2021 und 2022 sowohl für die deutsche U18- als auch U19-Nationalmannschaft und erzielte in insgesamt elf Spielen zwei Tore. Mit viel Selbstvertrauen im Rücken gelangen dem 1,72 Meter großen Angreifer in der Folgesaison 2023/2024 insgesamt 24 Tore in 32 Spielen für die zweite Mannschaft des Hamburger SV, was ihm die „Torjägerkanone“ in der Regionalliga Nord bescherte.