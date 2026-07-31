Transfer-Coup perfekt: BSV Rehden verpflichtet Ex-Profi Der Oberligist verstärkt seine Offensive mit einem erfahrenen Angreifer von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Mit Marcos Alvarez ist dem BSV Rehden ein namhafter Neuzugang gelungen. Der 34-Jährige bringt die Erfahrung aus mehr als 200 Spielen im deutschen Profifußball mit und soll der Offensive zusätzliche Qualität verleihen.

Der BSV Rehden hat einen spektakulären Neuzugang präsentiert. Marcos Alvarez wechselt in die Waldsportstätten und bringt die Vita eines langjährigen Profifußballers mit. Der Offensivspieler stand im Laufe seiner Karriere unter anderem bei den zweiten Mannschaften des FC Bayern München und Eintracht Frankfurt unter Vertrag und spielte anschließend für Dynamo Dresden, den VfL Osnabrück, den SV Meppen, Kickers Offenbach sowie zuletzt den Ligakonkurrenten TuS Bersenbrück. Seine Bilanz spricht für sich: Alvarez absolvierte 34 Partien in der 2. Bundesliga und erzielte dabei 13 Tore sowie drei Vorlagen. In der 3. Liga kommen weitere 181 Einsätze mit 37 Treffern und 40 Assists hinzu. Zudem sammelte er für Eintracht Frankfurt auch eine kurze Erfahrung in der Bundesliga.

Mit seiner Spielintelligenz, Routine und Qualität soll der 34-Jährige die Offensive des BSV bereichern und zugleich als Führungsspieler innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle übernehmen. Röhrbein: „Die perfekte Mischung“ Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für die neue Saison. „Mit Marcos gewinnen wir einen Spieler, der über viele Jahre auf hohem Niveau gespielt hat. Seine Erfahrung wird uns in vielen Spielphasen enorm helfen – genauso wie seine Präsenz in der Kabine“, sagt Röhrbein auf der Homepage des Vereins. Zudem besitze Alvarez „die Fähigkeit, Spiele mit einer besonderen Aktion zu entscheiden“ und werde dem Offensivspiel zusätzliche Qualität verleihen. Mit Blick auf den Kader ergänzt der Sportdirektor: „Mit seiner Verpflichtung haben wir jetzt die perfekte Mischung aus jungen, talentierten Spielern und erfahrenen Führungspersönlichkeiten in unserem Kader.“