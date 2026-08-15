Transfer-Coup: Niklas Brandt bringt Erfahrung nach Schöningen Der 34-jährige Mittelfeldspieler kommt vom BFC Preussen und komplettiert den Kader der FSV für die Saison 2026/27 von red · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

Die FSV Schöningen hat ihren Kader für die neue Regionalliga-Saison mit einem erfahrenen Mittelfeldspieler ergänzt. Niklas Brandt wechselt vom BFC Preussen aus der Regionalliga Nordost nach Schöningen. Der 34-Jährige bringt die Erfahrung aus fast 250 Regionalliga-Partien und knapp 70 Drittligaspielen mit.

Brandt war unter anderem für den Halleschen FC und den 1. FC Magdeburg in der 3. Liga aktiv. In der Regionalliga spielte er zudem für den BFC Dynamo, den Berliner AK 07, den Greifswalder FC, den BFC Preussen und den 1. FC Lokomotive Leipzig. Mehr als 220 seiner Regionalliga-Einsätze absolvierte er in der Nordost-Staffel. Für Schöningen ist der Wechsel deshalb auch mit Blick auf die Entwicklung der jüngeren Spieler von Bedeutung. Brandt soll seine Erfahrung unmittelbar in die Mannschaft einbringen und zugleich eine wichtige Rolle auf dem Platz übernehmen.

„Ich möchte mich natürlich schnellstmöglich integrieren. Mein erster Eindruck im Training war bereits sehr positiv. Ich will mit meiner Leistung vorangehen und sicherlich kann auch meine Erfahrung der Mannschaft helfen“, wird Brandt auf der Vereinshomepage zitiert. Bekannter Trainer und neue Liga Der Kontakt nach Schöningen bestand bereits länger. Brandt kennt FSV-Trainer Christian Benbennek aus der gemeinsamen Zeit beim BFC. Zudem trifft er in Schöningen auf frühere Weggefährten aus seiner Zeit in Magdeburg.