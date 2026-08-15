Transfer-Coup: Niklas Brandt bringt Erfahrung nach Schöningen

Die FSV Schöningen hat ihren Kader für die neue Regionalliga-Saison mit einem erfahrenen Mittelfeldspieler ergänzt. Niklas Brandt wechselt vom BFC Preussen aus der Regionalliga Nordost nach Schöningen. Der 34-Jährige bringt die Erfahrung aus fast 250 Regionalliga-Partien und knapp 70 Drittligaspielen mit.
Brandt war unter anderem für den Halleschen FC und den 1. FC Magdeburg in der 3. Liga aktiv. In der Regionalliga spielte er zudem für den BFC Dynamo, den Berliner AK 07, den Greifswalder FC, den BFC Preussen und den 1. FC Lokomotive Leipzig. Mehr als 220 seiner Regionalliga-Einsätze absolvierte er in der Nordost-Staffel.
Für Schöningen ist der Wechsel deshalb auch mit Blick auf die Entwicklung der jüngeren Spieler von Bedeutung. Brandt soll seine Erfahrung unmittelbar in die Mannschaft einbringen und zugleich eine wichtige Rolle auf dem Platz übernehmen.
„Ich möchte mich natürlich schnellstmöglich integrieren. Mein erster Eindruck im Training war bereits sehr positiv. Ich will mit meiner Leistung vorangehen und sicherlich kann auch meine Erfahrung der Mannschaft helfen“, wird Brandt auf der Vereinshomepage zitiert.
Der Kontakt nach Schöningen bestand bereits länger. Brandt kennt FSV-Trainer Christian Benbennek aus der gemeinsamen Zeit beim BFC. Zudem trifft er in Schöningen auf frühere Weggefährten aus seiner Zeit in Magdeburg.
„Nachdem Preußen und ich uns darauf geeinigt hatten, die Zusammenarbeit zu beenden, war die FSV für mich die erste Anlaufstelle. Außerdem habe ich bisher noch nie in der Regionalliga Nord gespielt. Daher ist das für mich noch einmal eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, sagt Brandt im Interview auf der Vereinshomepage.
Mit dem Wechsel betritt der Mittelfeldspieler sportlich tatsächlich Neuland. Seine bisherige Regionalliga-Karriere verbrachte er nahezu vollständig im Nordosten Deutschlands. Nun folgt der Wechsel in die Nord-Staffel.
Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt Brandt nicht. Der Neuzugang ist bereits für das Heimspiel gegen den SV Todesfelde am Sonntag spielberechtigt und könnte damit unmittelbar erstmals das FSV-Trikot tragen.
Seine bisherige Karriere ist eng mit dem 1. FC Magdeburg verbunden. Dort erlebte Brandt unter anderem den Aufstieg und ein DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen. Nun wartet in Schöningen das nächste Kapitel seiner Laufbahn – erstmals in der Regionalliga Nord.