Transfer-Coup! Mahlsdorf holt Top-Scorer von Sparta Lichtenberg

Der BSV Eintracht Mahlsdorf bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Spielzeit.
Nachdem in der Vorwoche mit Moritz Tomczak, der von der U23 der VSG Altglienicke an den Rosenhag wechselt (FuPa berichtete), bereits ein erster Neuzugang für den anstehenden Sommer präsentiert wurde, hat der BSV Eintracht Mahlsdorf direkt nachgelegt und ein echtes Ausrufezeichen gesendet.
Etienne Nikol wird in der kommenden Saison das lila Trikot tragen. Der 24-Jährige spielt seit drei Jahren beim Ligakontrahenten Sparta Lichtenberg, zeigt dort konstant seine starken Offensivfähigkeiten. In der laufenden Spielzeit erzielte er bis hierhin 16 Tore, legte neun weitere auf, sammelte damit statistisch einen Scorer pro Partie und steht dort ligaweit auf Platz zwei. Nur Nils Stettin, der schon bei der Eintracht spielt, hat mit 26 Scorerpunkten einen mehr auf dem Konto.
Nikol, dessen Vater Ronny früher Profi war und über 120 Zweitligaspiele absolvierte, wurde beim 1. FC Union Berlin ausgebildet, sammelte anschließend bei Babelsberg 03 und Tennis Borussia Regionalliga-Erfahrung. Von TeBe ging es schließlich zu Sparta. Darüber hinaus machte der Techniker in der Icon League auf sich aufmerksam. Ab Sommer soll er nun in Mahlsdorf neue Impulse ins Offensivspiel des Teams von Trainer Karsten Heine bringen.
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